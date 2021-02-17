Switch日本銷售突破1800萬部　任天堂股價14年新高

任天堂Switch系列機種於日本累計銷售量突破1,800萬部，銷情較市場預期強勁，刺激任天堂股價近日上揚，並創2007年以來高位。任天堂周三(17日)升0.4%，至68,610日圓。

外媒報道，統計顯示，今年初日本遊戲機銷售維持去年底的活躍情況，2021年1月(2020年12月28日至2021年1月31日期間的5周)任天堂Switch系列機種日本銷售量達87.53萬部，較2020年1月的64.14萬部大增近四成，已連續第35個月稱霸日本遊戲機市場。Switch日本月銷售量連續7個月超過30萬部，為2019年9月Switch Lite開賣以來首見。2020年底旺季期間(2020年12月、2020年11月30日至12月27日期間的4周)，Switch日本銷售量高達97.57萬部。

統計指出，截至1月為止，Switch系列機種於日本市場的累計銷售量已突破1,800萬部。

任天堂於2月初，將今年度(2020年4月至2021年3月)Switch系列機種全球銷售量目標自原先估計的2,400萬部，上調一成至2,650萬部，此為任天堂第二度上調Switch系列銷售量目標。