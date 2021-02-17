國泰航空1月載客量跌99%　預警未來數月恐非常嚴峻

國泰航空在1月份載客3.04萬人次，按年下跌99%，收入乘客千米數按年減少98.7%。乘客運載率下跌71.4個百分點至13.3%，以可用座位千米數計算的運力則下跌91.8%。1月份運載10.89萬公噸貨物及郵件，按年跌28.3%。月內的貨物及郵件收入噸千米數按年減少21.7%。運載率上升19.3個百分點至79.4%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力削減40.7%。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，2021年的開局已是非常艱難。除要繼續應對去年以來的考驗外，亦要面對一些新挑戰，包括新變種病毒以及部分主要市場實施了更嚴格的出入境限制。集團1月的運力較去年12月下跌6%，主要是由於香港特區政府繼續禁止從英國來港的航班。在1月中旬恢復從香港飛往倫敦的載客服務，月內只營運了5班該等航班。除了往來亞洲區內的若干需求外，整體客運需求仍然非常疲弱。於月內平均每日僅接載981名乘客，是自去年6月以來首次少於1,000人，運載率更跌至紀錄新低的13.3%。

他續稱，香港和中國內地的貨運需求在1月上旬有所放緩，但隨着春節假期臨近，下半月的需求開始回升。有見主要市場的需求放緩，集團伺機增加其他航點的運力，尤其是西南太平洋和東北亞地區。優先及特殊貨物如鮮貨、海鮮、汽車和電子產品等的載貨量取得可觀增長。最新開通的澳洲荷伯特的季節性貨運服務已運作一整個月，市場反應十分理想，刺激西南太平洋地區的貨運表現。集團致力增加貨運運力，月內營運了489對只載貨的客機航班，亦增加由集團附屬華民航空營運的包機服務。

由2021年2月20日起，香港特區政府就駐香港機師及機艙服務員執勤回港後實施更嚴格的新檢疫要求。因應這些新規定，國泰航空正積極管理機組人員資源，編排航班服務。林氏表示，2月份的貨運需求直至春節前皆持續穩健，至下半月才放緩。整體而言，預期2020年的強勁貨運表現，將延續至2021年。

然而他指，倘若香港及其他地區繼續實施嚴格的檢疫隔離措施，在未來數月將面對非常嚴峻的挑戰，集團會繼續靈活應變，按市場需求規劃集團業務及航班網絡。