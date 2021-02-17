美國證交會指控晨星給付費客戶更高評級

電影《沽注一擲》(The Big Short)中，評級機構為商業利益胡亂給予評級。外國媒體報道，美國證券交易委員會(SEC)周二起訴晨星集團(Morningstar)旗下晨星信用評級公司，指控該公司讓其分析師進行未披露的調整，導致那些為評級付費的發行人獲得更高的商業抵押貸款支持證券(CMBS)評級。

SEC指控公司未能透明地解釋其如何在2015年和2016年對約30筆、總價值300億美元的商業抵押貸款支持證券(CMBS)進行評級，並指摘該公司允許其分析師調整其用於確定CMBS評級的模型中的關鍵壓力。

該會表示，晨星的分析師經常降低施加在該模型的壓力，從而降低許多評級所要求的信用增級。訴狀稱，在某些情況下，這使支付評級費用的發行人受益，因為這使他們能夠向投資者支付更低的利息。

事實上，晨星並非第一個因為這一問題受到SEC指控的評級機構。去年9月，Kroll Bond Rating Agency同意向SEC支付200多萬美元，就其內部控制未能防止CMBS和貸款抵押債券(CLO)評級不一致的指控達成和解。