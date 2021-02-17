通脹風險突升溫　Pimco「打虎」靠呢類資產

隨着各國為國民接種新冠肺炎疫苗及美國再推出1.9萬億美元財政刺激計劃，通脹風險突然間成為市場關注點。外國媒體報道，太平洋投資管理公司(Pimco)美國核心戰略首席投資官Scott Mather表示，如果有甚麼事值得聯儲局或金融市場擔心，那就是通貨膨脹危險就在於此。

美國長債孳息率周二(16日)大升，30年期升至2.089厘，10年期升至1.299厘；2年期與10年期孳息率差距達1.18個百分點，創4年以來最大。

目前衡量通脹預期的5年期盈虧平衡通脹率超過2.4%，達2013年以來最高水平。黑石集團全球信貸業務負責人Dwight Scott指出，通脹短期內大幅上升的可能性，稱這可能擾亂市場，但儘管如此，並不認為通脹會飆升和失控。

正所謂「通脹猛於虎」，愈來愈多的基金經理建議投資者為通脹上升可能性做準備。Mather建議將目光投向高評級債券之外，尤其是近幾個月來利差被大幅壓縮的債券之外，着眼機構抵押貸款支持證券、金融公司債券和某些垃圾級債券，以獲得對利率上升的更大緩衝。

安聯美國投資策略師Mona Mahajan建議增加對銅、黃金、金融債和新興市場債券的配置，以預防通脹風險。