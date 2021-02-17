長實102.8億奪啟德地　發展海景豪宅

對上一幅批出的同區土地為毗鄰第4E區1號地盤，屬跑道區後排土地，面向九龍灣，去年12月以42.728億元批出，樓面呎價13,009元。而區內面向維港方向的前排海景住宅地，過去成交呎價介乎13,238至19,636元。

集團表示，對在牛年伊始投得啟德跑道區最後一幅住宅地皮感到欣喜。這幅地皮的條件優越，是罕有的市區海景地皮，又位處啟德跑道前排，是唯一一塊單邊的地皮臨近維港景致及毗鄰未來都會公園。集團將致力發展高質素的市中心海景豪宅項目，並對香港未來經濟充滿信心。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，啟德住宅地中標價符合自己預期。對於是次長實集團首度進駐啟德發展區，他認為，中標財團資金充裕，而由於啟德輕軌項目煞停，區內將來運輸系統還未清晰，故當區已搶佔土儲的發展商，出價未必進取，預計項目將來落成實用呎價約2.8萬至3萬元水平。