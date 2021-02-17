長實102.8億奪啟德地 發展海景豪宅
2021年02月17日 18:03
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地政總署資料顯示，啟德第4E區2號住宅地以102.8億港元批出，中標財團為長實集團(01113)。以可建總樓面約648,156方呎計算，每方呎樓面地價15,860元，接近市場估值上限。
該地盤屬啟德舊機場跑道區最後一幅住宅地，位於前排位置享維港景，上周四截標收到5份標書，其餘入標財團包括新鴻基地產(00016)、信和置業(00083)、嘉華國際(00173)。另會德豐地產則夥拍希慎興業（00014）合作競投。
對上一幅批出的同區土地為毗鄰第4E區1號地盤，屬跑道區後排土地，面向九龍灣，去年12月以42.728億元批出，樓面呎價13,009元。而區內面向維港方向的前排海景住宅地，過去成交呎價介乎13,238至19,636元。
集團表示，對在牛年伊始投得啟德跑道區最後一幅住宅地皮感到欣喜。這幅地皮的條件優越，是罕有的市區海景地皮，又位處啟德跑道前排，是唯一一塊單邊的地皮臨近維港景致及毗鄰未來都會公園。集團將致力發展高質素的市中心海景豪宅項目，並對香港未來經濟充滿信心。
泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，啟德住宅地中標價符合自己預期。對於是次長實集團首度進駐啟德發展區，他認為，中標財團資金充裕，而由於啟德輕軌項目煞停，區內將來運輸系統還未清晰，故當區已搶佔土儲的發展商，出價未必進取，預計項目將來落成實用呎價約2.8萬至3萬元水平。