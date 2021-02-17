新盤UPDATES：九龍兩樓盤將開售　啟德示範單位曝光

股市升勢凌厲，發展商推盤信心亦大幅提升。九龍市區兩個全新樓盤積極籌備開售，其中啟德區再有項目於日內公布開價，預計隨即開放示範單位吸客及收票，料將掀起新一輪入市熱潮。

●啟德GRANDE MONACO料明日開價 周五起收票

發展商推盤步伐加快。會德豐地產常務董事黃光耀表示，啟德GRANDE MONACO可望於24小時內公布首張價單，勢成牛年首個開價項目，將會推出整體超過20%單位，當中包括一至四房不同類型間隔。公司將繼續維持提供一按協助買家入市，今期價錢料較1期具10%上調空間，主要因應景觀及座向等因素，首批單位希望以「吸引價」引起市場關注。

他透露，項目設於尖沙咀的示範單位，料周五(19日)正式開放，同步展開收票。項目1期至今已售出約330伙，套現近40億港元，平均呎價近2.5萬元，最高呎價35,352元。

GRANDE MONACO亦首度安排傳媒預覽3房交樓標準示範單位，參照第1A座28樓A室搭建，實用面積827方呎，長方形大廳空間闊落，並連接面積28方呎露台。

至於廚房內儲物空間充裕，亦設有工作間及洗手間。而主人套房已預留空間擺放大型衣櫃，令地方更加歸一見使。

●PARK YOHO Genova特色戶逾2323萬元獲承接

新盤特色戶交投湧現。據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產（00016）旗下元朗錦田北PARK YOHO Geonva，剛以招標形式售出第29座15樓B室特色戶，實用面積1,223方呎，平台及天台面積分別117與789方呎，成交價2,323.7萬元，呎價1.9萬元。

●元朗尚悅‧嶺頂層戶價逾2.4萬元售出

新界區迷你單位屢錄高價成交。恒基地產（00012）旗下元朗尚悅‧嶺，剛售出1座頂層K單位，實用面積195方呎，天台面積131方呎，成交價468.73萬元，呎價24,037元屬項目歷來次高。

●屯門帝御‧嵐天首錄交易告吹個案

新盤市場續現交易告吹。據一手銷售資訊網資料，2月開售的屯門帝御‧嵐天，首錄交易再未有進展個案，為6座16樓單位03，實用面積324方呎，原本於本月6日首輪銷售當日，以501.67萬元售出，呎價15,483元。

●迎海·駿岸9天連沽4伙大宅 套現近9400萬

一手大單位承接理想。馬鞍山迎海·駿岸於最近9天內連環促成4宗海天名邸大宅成交，合共套現約9,371.4萬元。

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目於今日(17日)最新以招標形式連售兩伙，包括第6座19樓A單位及11樓A單位，實用面積均為1,454方呎，同屬四房雙套房連儲物間設計，成交價分別2,398.8萬及2,323.8萬元，呎價16,498元及約15,982元。