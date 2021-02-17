人算不如天算？日本地震、美國暴雪　全球經濟大難臨頭？

疫情肆虐逾一年，全球經濟正力拚復甦，惟「人算不如天算」，任憑人類怎部署，也敵不過天災降臨。日本地震已震散了汽車生產大計；美國暴風雪不但影響石油供應，同時令晶片供應更短缺。它們皆關乎到基本生活所需，且別輕視突如其來的通脹威脅。

【日本地震 汽車產業唔止憂「芯」】

正當全球憧憬經濟復甦之際，大型天災恐拖後腿。作為「消費之首」的汽車產業，一向被視為經濟晴雨表之一，目前遭受天災人禍夾擊。日本一場地震，震散了全球賣車一哥豐田旗下的日本工廠，有一半生產線停產，加上原本的晶片荒問題尚未解決，未來車價恐推升通脹。

日本福島早前大地震後引發大停電等後遺，豐田汽車因有零件供應商遭遇停電，上游供貨受阻，導致其14條生產線停工。目前公司在日本共有15家工廠，共28條生產線，故據估算，其每日將減少5,000至6,000部汽車產量。上述生產線將停工至周六，屆時要視乎情況才能決定會否復產。

豐田連同旗下大發工業和日野汽車，去年憑着953萬輛汽車的銷量，擊敗德國福士汽車，重奪全球銷量榜冠軍。若停產事件持續，該公司很可能再度痛失「一哥」地位。豐田生產線停工主因是懸載系統零件供應商日立Astemo遭遇地震後停電所致，後者位於福島的工廠由於要進行電源檢查並確保安全，令生產及出貨停頓至今，目前未知何時才能復工。

值得注意的是，日立Astemo是日立製作所與本田汽車的合資零件廠，除向豐田供貨外，亦有向日產等其他車廠供貨，故今次供應中斷實際影響可能更廣泛。

除天災打擊外，汽車業自去年底起一直受缺「芯」問題困擾。由於半導體行業產能緊絀，不少供應商選擇優先供貨予利潤較高的電子設備商，導致汽車晶片長期缺貨，多家車廠也因此無奈減產。半導體製造商Microchip Technology總裁兼營運總監Ganesh Moorthy表示，涵蓋各行業的晶片短缺問題，恐怕要到2022年才能解決。市場調研公司IHS Markit亦警告，晶片荒可能會導致今年首季全球減少近100萬輛輕型車的產量，較其於本月初時67.2萬輛的預測更悲觀。Moorthy更直言，目前供需脫節「可能是我從業40年來見過的最糟糕情況」。

汽車之所以成為內需消費之首，主因是銷售單價較高，若因供應問題而漲價，勢必刺激通脹。再者，全球各地正努力「谷消費、救經濟」，汽車是重中之重，減產恐進一步拖慢復甦步伐。

【美國暴雪 原油產量降幅前所未見】

美國遭遇極端寒流，在德州等原油生產大州受到停電影響下，全美每日原油產量急插1/3，降幅前所未見，令近期受需求前景改善提振的油價進一步上升。紐約期油周三徘徊逾一年高位，升0.89%，至每桶60.05美元；布蘭特期油升1.1%至64.05美元。

油價上漲惠及石油和天然氣公司股價表現，西方石油(Occidental Petroleum)和埃克森美孚股價周二分別急漲逾4%和3%。

據交易員和業界高管表示，目前全美每日原油產量急跌350萬桶或以上。相比之下，官方數據顯示，在暴雪肆虐前，美國每日原油產能約1,100萬桶。位於德州的全美最大頁岩油產區二疊紀盆地損失尤其嚴重，產量下滑多達65%。

德州產油活動受創，因為氣溫太低導致井口和油管內的原油和液化天然氣結冰，德州的油管置於地面上，與北部產油地區置於地下的做法不一樣。當前最迫切問題是氣溫何時回復正常。

顧問機構Energy Aspects首席石油分析師Amrita Sen表示，是次暴風雪對原油產量造成的損失遠超原先預期，由於產油商需要待油管回復狀態以及德州電價回復正常，才能重新產油，二疊紀盆地的產油量可能要到下周一才能恢復暴風雪前的水平。

受到暴風雪的影響，二疊紀盆地第二大原生產商西方石油已發表「不可抗力」通知，告知客戶嚴寒天氣影響運輸設施並導致交貨延誤，將被迫減少原油產量，目前無法預估減產狀況將持續多久；雪佛龍亦因停電宣布關閉德州克伯森縣的油井。

雖然目前不清楚美國這次寒流會持續多久，對國際油價的影響很可能只會是短暫性質。油價走向之後會重新回歸基本因素，包括石油輸出國組織和盟國(OPEC+)的減產行動以及疫苗推出有望令需求逐步改善。部分分析員揚言商品進入「超級周期」，因投資者以商品對沖全球經濟反彈帶來的通脹風險。

另外，美國德州日前因寒流大停電，三星電子位於德州奧斯汀的半導體廠房已逐步停工。三星電子表示，目前正與奧斯汀當局討論復工時間，相信一恢復供電，三星電子就會立即復產。

三星電子的奧斯汀晶圓廠佔總產能比重高達28%，花旗集團分析師認為，若美國的嚴寒氣候持續，三星電子的晶圓事業產能和收入，將於短期內受衝擊。