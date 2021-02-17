大家樂新春派盆菜　高層親自落場做義工

大家樂集團首席執行官羅德承(左二)、活力午餐總經理蔡景橋(右二)聯同香港社會服務聯會業務總監蔡劍華(右一) 及食德好行政總監鄧燕梨(左一)主持「區區開年飯2021啟動禮暨派盆菜」活動儀式。

小記八到，大家樂旗下品牌活力午餐今年總共整咗超過2,000個「豐盛有營」嘅二人盆菜，喺初六至年十六(2月17至27日)期間，透過20間社福機構送到社區、院舍以及居家的長者、低收入家庭、殘障人士及受疫情影響的市民。諗到部分受眾嘅特別飲食需要，盆菜嘅料係諗過度過，由營養師設專配，等大人、細路、長者都可以食得開心健康。

送上門嗰個分分鐘仲係平時去大家樂幫你收錢、執枱或者送餐嘅員工添！事關公司覺得呢啲活動好有意義，匠以都好鼓勵員工做義工，一齊走入社區。周三舉行嘅啟動禮，大家樂集團首席執行官羅德承、活力午餐總經理蔡景橋就做先頭部隊，落手落腳派盆菜。

羅德承仲話，疫情對社會各界帶來很多挑戰，公司利用餐飲專長及資源，令有需要人士得到幫助。其實大家樂去年3月都推出區區「 家」油社區支援計劃，提供唔同形式嘅短期食物援助，希望紓緩基層人士經濟負擔。羅德承話，項目未來會循可持續方向發展，連結大家樂同更多社福機構夥伴，達成長遠合作。