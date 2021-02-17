何文田皓畋再現蝕讓「慘案」 兩房帳面損手179萬

蝕讓頻頻的何文田皓畋再添1宗「慘案」，有兩房業主以1,050萬元沽貨，帳面損手約179萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島

●堅尼地城浚峰中層D室，實用面積約464方呎，兩房間隔，去年8月放盤叫價1,200萬元，減價30萬元或約2.5%，近日以1,170萬元沽出，呎價約25,216元。項目2月暫錄約3宗二手成交，現時有約19個放盤，一房單位連租約入場價由850萬元起。

●柴灣杏花邨4座一個鳳凰樓層三房單位，實用面積約595方呎，望開揚園景，屬罕有放盤，單位以995萬元易手，呎價約16,723元。原業主2016年11月以850萬元買入單位，持貨4年多帳面獲利145萬元。

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九龍區

●何文田皓畋再錄蝕讓個案，屋苑1座中層A室，實用面積506方呎，兩房間隔，成交1,050萬元，呎價20,751元。原業主於2016年9月買入單位，作價1,229萬元，持貨至今帳面損手179萬元或約14.6%。

●奧運站君滙港本月交投持續加快，至今暫錄約8宗成交，其中6座低層G室，實用面積約473方呎，屬單邊兩房戶，成交價923萬元，呎價約19,514元。新買家為外區客，見區內二手樓價抗跌力強，決定不再觀望，加快入市步伐。

●將軍澳維景灣畔13座高層G室，實用面積約499方呎，兩房間隔，以866.8萬元成交，呎價17,371元。原業主於2009年8月以318萬元買入單位，是次沽貨帳面獲利548.8萬元，升值逾1.7倍。

●農曆新年長假後，長沙灣四小龍屋苑交投氣氛不減，昇悅居5座中層E室，實用面積約698方呎，三房連套房間隔，開價1,300萬元，下調至1,238萬元即獲洽購，最終成交價1,213萬元，呎價約17,378元。單位2002年4月買入價約268.3萬元，至今升值約944.7萬元，升幅逾3.5倍。

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新界區

●東涌影岸‧紅B座低層G室一房戶，實用面積約446方呎，外望山景，以638萬元沽出，呎價約14,305元。屋苑本月錄約兩宗成交，平均實用呎價約13,404元，現有約50個放盤，入場價由650萬元起。

●新春長假期後，大市氣氛保持暢旺，元朗朗屏8號1座低層K室，實用面積約363方呎，本月初叫價約600萬元放售，吸引區內上車客洽購，議價後以586萬元成交，實用呎價約16,143元。原業主於2016年6月以約455.6萬元購入上址，單位至今升值約28.6%。

●馬鞍山天宇海1B座低層B室，實用面積約797方呎，三房連套房間隔，以1,055萬元易手，呎價約13,237元。單位2010年買入價約643萬元，至今升值約412萬元或約64.1%。

●大埔太湖花園10座連天台兩房戶，實用面積約400方呎，開價630萬元，放盤10日，象徵式減價5萬元，即獲用家以625萬元承接，呎價約15,625元。