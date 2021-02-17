牛年樓市不旺財　龍頭屋苑太古城罕有「見紅」

牛年樓市成交保持活躍，惟似乎旺丁不旺財，罕聞損手買賣的香港龍頭屋苑鰂魚涌太古城，一個套三房辣招稅鬆綁單位以1,780萬元易手，原業主持貨3年帳面平手離場，料連同使費需蝕讓。豪宅物業同樣頻頻「見紅」，九龍站君臨天下海景戶錄明賺實蝕個案，而何文田皓畋亦有單位約4年半貶值179萬元。

中原張光耀表示，太古城錄新春後首宗買賣，成交單位為翠榕閣高層C室，實用面積約897方呎，開價1,800萬元，略減20萬元易手，成交呎價約19,844元。原業主於2018年2月以1,780萬元買入單位，持貨剛滿3年辣招期滿沽貨。他建議，本地買家可獲豁免樓價15%的新住宅從價印花稅，至於額外印花稅不撤減也沒有問題。該屋苑本月暫錄22宗成交，平均實用呎價約20,061元。

至於九龍站項目在牛年亦錄成交，惟業主同樣損手出貨。香港置業區達鴻指出，君臨天下3座高層B室，實用面積1,061方呎，三房間隔，早前連車位放售價約4,750萬元，最後減價100萬元，以4,650萬元易手，呎價約43,827元。據了解，原業主於2015年以4,600萬元連車位入市，持貨至今帳面僅獲利50萬元，扣除釐印費及代理佣金等開支，料蝕使費離場。

而皓畋新近再添一宗蝕本個案，市場消息稱，屋苑1座中層A室兩房戶，實用面積約506方呎，成交價1,050萬元，呎價約20,751元。相比2016年9月買入價1,229萬元，單位貶值約14.6%。

雖然近期樓價走勢相對平穩，但仍有個別業主以大幅折讓價沽貨。世紀21亞洲地產利宏基表示，灣仔保和大廈中層D室兩房戶，實用面積約423方呎，原叫價620萬元，放盤一個月即減價40萬元，獲用家以580萬元承接，呎價約13,712元，低市價約10%。他指出，由於單位裝修簡陋，故以低價沽出。

至於新界特色單位也要減價求售，祥益龍超君透露，屯門豫豐花園連天台單位，實用面積約361方呎，減價32萬元後，以498萬元獲承接，呎價約13,795元。另世紀21宇田劉碧珍指出，大埔太湖花園10座連天台戶，實用面積約400方呎，放盤10日略減5萬元，以625萬元沽，呎價約15,625元。

●去年亞太房產投資先減後回升

2020年亞太區房地產市場仍然疲弱，有報告指期間區內相關市場的投資大幅減少約20%，但去年第四季有所復甦，故上季交易量按年同期則持平。

仲量聯行發表最新數據顯示，去年亞太房產投資量雖然減少，但物流基地與公寓大廈等集合式投資，分別按年增長約29%與約26%，兩者交易量佔總數近三成。相比下，酒店、商店與辦公室成交量按年則減少約25%。

該行又指，去年第四季房地產交易量已回復至疫前水平，隨着市場資金充沛，該區長期投資機會更趨明朗，市場信心可望在今年錄得增長。預期亞太地區房地產投資量將在今年繼續反彈，直接交易量按年將增長約15至20%。其中物流基地、商店與數據處理中心等料可顯著增長，辦公室、商店與酒店投資交易則將隨着市場復甦而有所增加。

至於北亞市場是上季成交量復原最快的地區，當中中國內地交易量按季增長約21%，日本及南韓分別上升約37%與約16%。印度方面，資金主要湧入房地產投資信託基金。