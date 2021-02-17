【產經評論】人算豈能敵天算　當心通脹殺股泡

正當全球各主要經濟體逐步落實大規模接種疫苗之際，游資已急不及待大炒經濟復甦題材，導致全球股市及商品牛氣沖天，正在營造資產價格高處未算高的氛圍。可市場忽略了作為全球最大經濟體的美國，近期正備受極端天氣衝擊，既耽誤了疫苗接種計劃，亦影響了石油開採，甚至晶片生產和經濟復甦步伐，已悄然帶起物價上升，通脹風險若持續升溫，實有戳破超級金融泡沫之虞！須提防一旦年內惡性通脹來犯，對全球經濟的打擊實不亞於去年疫情初期。

新春長假後港股復市，恒指以大成交突破30,500點水平後持續向上，主要是憧憬疫情受控、防疫措施獲逐步放寬，加上本地即將啟動疫苗接種，料市面將出現報復式消費行情。除新經濟股呈一浪高於一浪外，旅遊、零售、金融、地產等傳統經濟板塊股亦見起動，散戶尤其雀躍，開始忘記風險。由氾濫資金觸發的股市泡沫盛宴，正不斷透支經濟復甦的預期。

可另一邊廂，引領全球狂印銀紙的美國，經濟卻再現變數！事緣最近當地出現暴風雪，部分地區更現龍捲風，極端寒冷中斷了重點產油設施運作，在取暖需求急升下，致令石油和天然氣等價格狂飆。由於商品以美元結算，漲價浪潮是全球事宜。總之，美國總統拜登不見得是個「福星」，繼瘟疫後，又來個特大天災，實乃福無雙至，禍不單行！

事實上，在疫情打擊下，美國1月失業率達6.3%，不少人待業27周或以上。展望2月，當地零售銷售幾可肯定會受惡劣天氣打擊，再加上季內晶片和貨櫃嚴重短缺，運費急升，汽車、電子消費品等行業大受影響，種種負面因素將反映在首季企業盈利上。可眼前全球股市一於少理，照炒如儀，實乃投機熾熱，有企業更公然借錢炒賣比特幣，試問這樣的資產價格升浪豈能長期持續？

以絕對數值而言，目前美國通脹僅1.4%，雖看似溫和，但對比消費不振、經濟委靡，卻顯得不尋常，若是以往，早就陷通縮，難怪有新債王之稱的岡拉克警告，今年通脹可能會驟然回升至3%，美股估值過高隨時逆轉，甚而崩盤。

誠然，刻下最令人擔心的是這場濫發鈔票、嚴重透支美元信用的把戲，將引來通脹失控、美元大幅貶值，最終戳破全球股市泡沫，換來的結果是被自製的「洪水」淹沒。是故，在股市牛氣沖天之際，投資者別忘警醒，須堅持做好風險管理，若置眼前種種實實在在的風險因素於不顧，最終恐怕要付出意想不到的沉重代價！