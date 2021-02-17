沙特促產油國保持謹慎　預示3月產量會議有排拗

外國傳媒報道，在石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)準備考慮進一步增加產量之際，沙特阿拉伯敦促他們務必保持謹慎。

由於燃油需求反彈加之OPEC+限產，紐約市場原油價格已反彈至一年高位，突破每桶60美元。不過，持續的疫情仍然對消費構成威脅，而嚴寒天氣造成的美國石油產量損失不可能長期持續。

沙特能源大臣薩勒曼親王周三(17日)在利雅得的國際能源論壇網上會議上說，「我必須再次警告不能有自滿情緒。現在的不確定性很高，我們必須極度謹慎。去年事件的傷痕應該教會我們謹慎。」

以沙特和石油大國俄羅斯為首的OPEC+將於3月初舉行會議，討論是否可以進一步恢復疫情危機期間暫停的產能。

該組織目前每日限產量略超過700萬桶，約佔世界供應量的7%，OPEC+承諾在今年分階段恢復約150萬桶產能，具體取決於市場狀況。

利雅得和莫斯科在復產速度上有不同的看法，俄羅斯通常更熱衷於迅速恢復生產。

對於石油進口商來說，愈來愈多的迹象表明石油市場走強正在成為一個問題。印度能源部長普拉丹表示，油價走高也將挫傷全球經濟復甦。印度是OPEC原油的最大買家之一。

沙特的警告表明，3月4日OPEC+的會議上又將迎來一場辯論。