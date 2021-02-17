Apple遭股神減持股價挫2%　港股夜期低水200點

美股早市探底後走勢反覆，道指目前報31,486點，跌36點或0.12%；標指報3,917點，跌15點或0.4%；納指報13,912點，跌135點或0.96%。港股期指夜市目前報30,884點，跌91點，低水201點。

蘋果公司盤中跌逾2%，股價報130.49美元。巴菲特旗下旗艦巴郡四季度將蘋果公司持倉減持6%，從9.443億股減至8.871億股。截至2020年底，巴郡持有蘋果公司1,200億美元股票。

Cannacord Genuity策略師Tony Dwyer在周二的報告中表示，市場回調時機已經成熟，但重點應該放在核心基本面和全球通貨膨脹主題上。他表示，宏觀背景與市場上揚軌迹都與2009年大金融危機之後相似，這意味回調可能即將出現，隨後股市將有更大的上漲。

美國10年期國債孳息率過去三個交易日收高，周三曾攀升至1.331%。分析人士表示，對經濟復甦和美國下一輪財政刺激措施的預期推動債券孳息率全線上揚。數據方面，美國1月零售銷售月率實際公布5.30%，創去年6月以來新高。

比特幣突破51,000美元，其周二首次突破50000美元。

紐約期油周二於2020年1月以來首次收在60美元關口之上，因供應緊張、且市場對疫情過後的旅行與燃料需求增長持樂觀預期，由於德州受嚴寒氣候襲擊，美國國內原油產量下降了近三分之一。

【22:30】市場觀望聯儲局公布會議紀錄，美股周三(17日)早段整固，道指跌137點，至31,385點；標指跌28點，至3,904點；以科技股為主的納指跌161點，至13,886點。

花旗美股策略員Tobias Levkovich指出，美股很可能調整10%，其謹慎態度主要反映在幾個因素，包括市場信心讀數高昂、估值水平過高，以及企業業績修訂有下滑勢頭。花旗給予標指年底目標3,800點，預計波動區間介乎3,600至4,000點。

雖然美股有調整風險，但他稱未處於泡沫，且無法與2000年代初相比，因美國經濟正走出衰退，而非步入劣勢，加上聯儲局不是正在加息，足以說明股市不太可能出現大幅拋售；儘管預期可能調整10至20%，但不認為會出現50%以上的跌幅。

個股方面，股神巴菲特投資旗艦巴郡去年第四季大手掃入美國石油巨頭雪佛龍和電訊公司Verizon，雪佛龍股價早段升1.3%至94.4美元；Verizon升3.4%至56美元。

美國國際集團(AIG)去年第四季錄得新冠肺炎相關承保損失1.78億美元，主要是旅遊保險和活動取消保險賠償，天然災難賠償亦招致3.67億美元損失，期內整體虧損較前一年同期大幅收窄，但經調整稅後盈利按年跌10%至8.27億美元。AIG股價早段跌0.8%至41.8美元。

通用電氣(GE)行政總裁卡爾普預警，首季可能處「燒錢」狀態，但料情況較去年同期流失22億美元現金為佳，並維持今年現金流增長25億至45億美元的預測。GE股價早段跌1.1%至11.83美元。