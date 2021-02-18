深度解構：北水選股大法　全面剖析

港股在1月突破30,000點大關，南向資金淨買入逾3,100億港元，創單月紀錄新高，逼近去年全年淨買入規模的一半，好一場「北水南來」，令人嘆為觀止！農曆新年長假復市，恒指更上破31,000點大關，相信今日內地復市，「北水」歸位，港股可繼續闖高峰！

投資銀行摩根士丹利估計，今年北水淨流入金額料逾10,000億元人民幣，以此推算，即1月份的淨流入不足全年的三分之一。在預期未來將會有更多資金南下，若能選中北水愛股，分分鐘會贏到開巷！今日就分析一下北水的選股「口味」，助你在股場旗開得勝！

【專吼熟悉巨型企業】

以往港股由外資主導，但是近年愈來愈多南下資金流入股市，同時北水佔港股成交額也日益增多，由去年的18%，增加至最近約三成的比例，可見其影響力逐漸擴大。

外資選股一般需要經過理性的基本財務分析，如考量公司的經營狀況、財務數據、債務風險等。可有別於外資，北水對一些債務風險看法與外資不同，北水將內銀風險與地方政府債務視為國家級風險層面，因此有國家在背後監控風險。而且北水選股較為簡單，心水的股票大都是他們熟悉、貼近生活的大品牌公司，故此他們對科網板塊、以至於中港兩地上市的企業情有獨鍾，對國際性個股的興趣則未必太大。

以美團（03690）為例，市盈率達1,064倍，市值已超過2.6萬億元，為僅次於騰訊（00700）及阿里巴巴（09988）的內地第三大互聯網公司。事實上，美團業務較阿里及騰訊單一，六成收入來自餐飲外賣，但外賣收入增長已開始放緩，而且投資雜貨業務，包括社區團購，新業務的虧損擴大令經營溢利率受壓，有大行預料上季業績因此錄得虧損。

即使有投資者質疑美團市值是龐大泡沫化，但內地資金卻將其視為價值爆發。美團具備多個受內地投資者青睞的特質，例如公司在內地餐飲外賣市場的龍頭地位穩如泰山，隨着營銷手段愈來愈進步，加上社區團購覆蓋率提高，未來業務擴張至不同領域的空間甚大，有望維持高增長。截至1月份，美團為南下資金買入最多的公司之一，獲得南向資金淨增持178億元。

【國策支持創科發展】

內地人口超過14億，需求增長強勁，且國家政策支持創科應用，大環境有利科技發展，故北水願意賦以高估值，這一點香港股民可能難以感受到，但這卻是事實，故不能用過去港股傳統股份估值的方法，來衡量中資科企估值，否則永遠無法追趕北水的投資潮流。

隨內地80、90後，甚至00後的經濟能力漸成熟，他們了解亦樂意投資陪伴他們成長的內地科網企業身上。參考港股通每日10大成交個股，都離不開騰訊及美團等科網巨頭，前者1月獲南向資金淨增持逾912億元。

此外，今年將有更多知名新經濟股排隊回流香港上市，包括拼多多、嗶哩嗶哩等，一旦他們獲納入港股通名單，預料未來北水交投只會更活躍。投資者不妨多留意一下內地的生活潮流，會更能掌握到北水的動向。

【滬深稀缺股份吸引】

再者，在內地股市稀缺的板塊，對北水而言更具吸引力，願意用A股估值來港股購買這類稀缺股，故股價升勢往往令香港股民目瞪口呆。內地無人不識的騰訊、美團及小米集團（01810），都是內地知名大品牌，而未有在A股上市；另一方面，A股亦未有類似泡泡瑪特（09992）的潮玩股，以及從事電子煙產品的思摩爾國際（06969），都同樣備受北水愛戴。

【美制裁股人棄我取】

另外，北水同樣看好一些估值較折讓的落後股，以及配合國策的中資股。例如年初港股通淨買入最多的股份不乏受投資禁令影響的制裁股，包括中國移動（00941）及中國海洋石油（00883）。反正美資一邊被迫沽這類制裁中資股，北水就積極接貨以表支持，帶動相關股份股價現報復式反彈。如中移最低曾跌破40元，以一個星期左右時間便回升兩成半至50元。而中海油於2月5日單日便獲10.88億元港股通淨買入。北水大幅買入電訊服務、能源及半導體等板塊，其中中芯國際（00981）1月份獲南下資金增持126億元。配合「十四五規劃」相關主題，科技、醫療保健及環境保護等都是北水願意用高估值追貨的板塊。

【A股「抱團」效應擴散】

A股市場藍籌「抱團」效應擴散亦為資金南下重要動力，「抱團」股的估值高企令港股目標資產性價比提升。去年環球股市處於大牛市狀態，屢創新高，港股表現相對落後。隨滬深股市復甦，帶動A股資產上升，A、H股差價擴闊，亦是北水源源不絕來尋寶的動力。

1月單日淨買入前5大公司佔比接近80%，顯示北水的「抱團」炒作選股具集中性。例如A股白酒股王貴州茅台（600519.SH）的市值及股價已相當高，但買盤不絕，股價迭創新高。同樣在行業手執牛耳的騰訊，估值相比下在北水眼中仍相當合理，值博率不言而喻。此外，今年以來內地發行愈來愈多基金，新發行的基金能夠透過港股通投資港股，部分額度上限達50%，亦令這些重磅焦點中概股估值水漲船高。

【注意內地監管風險】

若投資者想跟隨北水炒作，亦別忘記內地的政策風險。近來北水南來交易頻繁，快出快進，且每次都大手買賣。摩根士丹利便提出，由於流入急速，而且北水只集中買入一至兩個板塊，對平衡其投資組合的彈性較有難度，有機會引來中央出手打擊買入速度和規模。近期人民銀行貨幣政策漸轉為審慎，農曆新年前夕曾出現資金淨回籠，雖然人行未有確實表態，但相信若資金買貨過分積極並令股市暴升，人行將出手調整相關狀況。

【追蹤南下資金動向有計】

想知道北水動向，投資者可以到港交所網頁，查閱每個交易日滬港通和深港通的10大成交活躍股份。

在中央結算系統持股紀錄查詢服務中，中國証券登記結算（A00003）及CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING（A00004）便是北水的持倉券商，觀察這兩間券商的個股持倉變化，便可知道北水動向。

總括而言，投資者要改變過去炒作傳統港股的思維，多認識內地文化和時尚，時刻監察內地的投資風氣和變化，並觀察北水的資金流數據，幾方面做功課，才能好好把握北水南來的投資契機！