東方日報B2：股神上季狂吸舊經濟殘股　逆市拋售Apple

世紀疫情完結露曙光加上美國白宮易主，「股神」巴菲特的股票投資組合也趁勢大換倉，不過，他仍貫徹其價值投資本色，專揀估值低殘股份！其投資旗艦巴郡最新披露去年第四季大手掃入美國石油巨頭雪佛龍、電訊公司Verizon及成立逾百年的保險經紀公司Marsh & McLennan(MMC)股份，同時減持投資組合中最大持倉的蘋果公司（Apple Inc.）。回想上季市況，該行動可謂逆市場而行。

巴郡去年於第三季的13F股票持倉披露報告，向美國證交會(SEC)申請並獲准對部分資料保密，以避免在完成入貨前遭其他投資者「抄襲」，推高目標股份的股價，而當時市場已揣測巴菲特正秘密吸納某些股份，如今「神秘交易」終於揭盅！

截至去年底止，巴郡首次公開持有價值41億美元雪佛龍股份，Verizon的持倉更達86億美元，亦持有價值4.99億美元的MMC股份，合共折合1,029億港元。

儘管上述投資決定未知是否巴菲特本人，抑或其兩名投資經理庫姆斯及韋斯勒作出，但無論如何，消息刺激雪佛龍股價周三早段漲3.54%，至96.51美元；Verizon升2.97%至55.78美元；至於MMC報115.63美元，升0.99%。

有分析認為，巴郡大手押注雪佛龍及Verizon，顯示現年90歲的巴菲特對傳統美國巨企、電訊和化石燃料行業充滿信心。雪佛龍去年業績是2016年以來最差，Verizon因成本上升和新增客戶減少，上季純利倒退，股價過去一年累跌7%，跑輸標指16%升幅，但兩隻股份的股息率分別高達5.6厘及4.6厘。

Check資本管理負責人Steven Check認為，買入雪佛龍及Verizon符合巴菲特的投資風格，稱油價雖然反彈，但油股距離復甦仍有一大段路；Verizon則市盈率偏低。Seabreeze資本管理合夥人Doug Kass亦指，巴郡投資Verizon「合理」，反映派息及流動通訊的增長前景。

過去一年在疫情衝擊下，巴郡也曾大刀闊斧調整投資組合，包括在疫情爆發初期，火速沽清美國4大航空股，包括聯合航空。巴菲特當時解釋，疫情對旅遊的消費形態造成深遠影響，其後提到投資者雖可押注美國經濟復甦，但須小心選擇，因市場可以出現任何情況。

除航空股外，他原先投資組合亦偏重銀行股，雖然疫情期間表現良好，但仍面對消費金融及商業地產的壞帳風險，故過去數月已着手減持。巴郡最新披露上季已悉售手上9,300萬美元摩根大通股份，亦沽清區域性銀行PNC及M&T Bank，並將富國銀行的持倉大削約59%或14億美元，美國銀行的持倉則不變。

巴郡上季亦調整其製藥股投資組合，包括沽清成功研製新冠肺炎疫苗的輝瑞股份，涉資1.36億美元；同時增持AbbVie、默克公司及百時美施貴寶(Bristol Myers Squibb)。

其他投資組合變動方面，巴郡上季減少6%或5,716萬股Apple，但截至去年底，持貨市值仍達1,200億美元，佔整體投資組合43.6%。此外，巴郡去年出乎意料買入全球最大金礦股之一Barrick Gold後，第四季已清倉；通用汽車(GM)持倉亦減少9%至30億美元。

另方面，巴郡將於本月27日公布業績，巴菲特亦會發表致股東的公開信，屆時或披露更多投資詳情和方向。

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