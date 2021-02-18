歐股收市受壓　開雲急挫7%

歐洲股市周三(17日)受壓，英國富時100指數收報6,710點，跌37點或0.56%；法國CAC指數收報5,765點，跌20點或0.36%；德國DAX指數收報13,909點，跌155點或1.1%。

全球投資者關注市場利率走向動向，10年期美國國債孳息率周二(16日)升至1.3%，創下2020年2月以來的最高水平，30年期也達到了一年來的最高水平。華爾街分析認為，較高的利率可能促使投資者從股票轉向債券，同時也給包括低利率環境中受益的科技在內的市場領域施加壓力。

個股方面，法國奢侈品集團開雲(Kering)2020年淨收入從2019年的23.1億歐元下降至21.5億歐元，因為門店關閉和缺乏旅遊業打擊了收入。開雲股價全日下跌7.15%。

英美煙草收市跌3.95%，截至12月底全年捲菸銷量下跌4.6%，相關收入下降了1.1%，但是在新領域如電子煙使集團銷售額保持在257億英鎊不變。

全球最大的鐵礦石生產商力拓集團報告稱，由於原材料價格上漲，年度利潤躍升了20%，公司將支付的總股息為5.57美元，包括93美仙的特別股息，佔全年派息比率的72%。力拓股價全日急升3.59%。