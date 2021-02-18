新興市場遭大舉沽空　升市恐近尾聲？

外媒報道，自2月初以來，在美國上市的4大新興市場ETF(交易所買賣基金)新建了高達14.3億美元的淡倉，當中，規模達820億美元的領航富時新興市場ETF，其沽空倉位總值升至7年高位。

自去年3月份以來，新興市場資產一直上漲，主要受到8年來最強的資本流入所刺激，因為央行流動性充裕及負利率證券充斥市場，令投資者尋求更高回報資產。雖然寬鬆政策環境不會很快消失，但無風險利率的攀升卻引發投資者對市場上漲無法持續的擔憂。

領航富時新興市場ETF今年已經累計上漲近13%，並創出歷史新高，本周曾單日流入5.84億美元，上周則流入4.15億美元。但值得留意的是，該ETF的沽空倉位激增至18億美元，為2014年3月來最高。

至於iShares安碩MSCI新興市場ETF自10月份以來已經有幾乎80億美元的沽空倉位建立。該基金現在有3分之1的佔有率被沽空。iShares安碩核心MSCI新興市場ETF則有17億美元的沽空倉位。

債券的情形相似。iShares安碩摩根大通美元債券ETF的沽空倉位為7.01億美元，佔其流通佔有率的3.7%。主要的本幣ETF則有1.22億美元的沽空倉位。

市場對沽空新興市場的興趣增加，正值這波基於經濟快速反彈預期的漲勢出現疲軟迹象之際。關於開發中國家恢復速度不均衡以及疫苗接種參差不齊的報道，使樂觀情緒有所降溫。

MSCI基準股票指數根據預期盈利的估值目前達到16.4倍，而過去15年的平均估值只有11.3倍。