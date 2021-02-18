疫情籠罩越南　研究料最壞情況經濟增長僅1.8%

外媒報道，越南經濟政策研究院估計，越南今年會隨着全球「經濟新常態」一起小規模地復甦，預期國內生產總值(GDP)增速介乎5.6%至5.8%；然而在最壞情況下，當地經濟將遭受疫情更大的衝擊，餐飲業與旅宿業將拖累整體經濟增長，經濟增長率可能只有1.8%至2%。

越南在1月27日出現新一輪新冠肺炎疫情，在當地政府加緊防疫措施後，局勢漸漸受到控制。該研究院警告，越南不要跟進其他國家的宏觀政策，例如放寬貨幣政策彌補長期的財政赤字；同時要注意的是，防疫工作與確保社會福利也會對國家的財政預算帶來壓力。

該研究院並指，目前重點依然是確保社會保障、穩定經商環境，減輕那些暫停生產企業的壓力，並支持仍在運作的企業。社會保障政策尤其要對非正規就業的勞工提供更多支持，因為他們人口佔比可觀，且更容易受到疫情衝擊，同時在這段期間也很難被社會福利照顧到。

越南2020年的經濟增長率為2.9%，增長放緩至30年以來最慢，但在疫情重挫全球經濟的情況下，表現已屬亮眼。越南政府1月初設定2021年的經濟增長率要達6.5%。