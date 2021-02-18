美股道指收漲90點　再創新高

美股3大指數周三(17日)個別發展，道指收報31,613點，升90點或0.29%，再創收市新高；標指收報3,931點，跌1點或0.03%；納指收報13,965點，跌82點或0.58%。

蘋果公司全日跌1.76%，收報130.84美元。巴菲特旗下旗艦巴郡四季度將蘋果公司持倉減持6%，從9.443億股減至8.871億股。截至2020年底，巴郡持有蘋果公司1,200億美元股票。

另外，巴郡去年第四季大手掃入美國石油巨頭雪佛龍和電訊公司Verizon，雪佛龍股價收升3%；Verizon升5.29%，收報56.99美元。

Cannacord Genuity策略師Tony Dwyer在周二的報告中表示，市場回調時機已經成熟，但重點應該放在核心基本面和全球通貨膨脹主題上。他表示，宏觀背景與市場上揚軌迹都與2009年大金融危機之後相似，這意味回調可能即將出現，隨後股市將有更大的上漲。

美國10年期國債孳息率過去三個交易日收高，周三曾攀升至1.331%。分析人士表示，對經濟復甦和美國下一輪財政刺激措施的預期推動債券孳息率全線上揚。數據方面，美國1月零售銷售月率實際公布5.30%，創去年6月以來新高。

花旗美股策略員Tobias Levkovich指出，美股很可能調整10%，其謹慎態度主要反映在幾個因素，包括市場信心讀數高昂、估值水平過高，以及企業業績修訂有下滑勢頭。花旗給予標指年底目標3,800點，預計波動區間介乎3,600至4,000點。

雖然美股有調整風險，但他稱未處於泡沫，且無法與2000年代初相比，因美國經濟正走出衰退，而非步入劣勢，加上聯儲局不是正在加息，足以說明股市不太可能出現大幅拋售；儘管預期可能調整10至20%，但不認為會出現50%以上的跌幅。