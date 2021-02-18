WTO總幹事敦促歐盟及其他國家停止疫苗出口限制

外媒報道，世界貿易組織(WTO)總幹事Ngozi Okonjo-Iweala周二(16日)接受外媒採訪時，敦促歐盟及其他國家停止對新冠肺炎疫苗等醫療物資實施出口限制，認為這樣才能讓更多國家受惠於該些物資。

上月，歐盟宣布新規定，要求藥企先申請授權才能把在歐盟生產的疫苗運往其他國家。此舉旨在解決歐洲疫苗推進緩慢的問題，但世界衛生組織及其他憂慮貿易保護主義加劇的歐盟貿易夥伴紛紛譴責該行為。

Okonjo-Iweala稱認為，「如果你限制別人獲取，之後就會出現問題... 病毒變異很快，一旦出現，可能你就不得不從頭再來。因此，不做這些禁止和限制，實際上符合每個成員國自身的利益。」

她認為，作為世貿組織新任領導人，目前最緊急的任務是利用貿易來幫助抵抗疫情。她於上周會見了強生和阿斯利康行政總裁，探討了通過授權協議方式，既保護藥企智慧財產權，又使較貧窮國家獲得疫苗的可能性，其中，她指出，阿斯利康已經同意某些授權協議，將使印度、墨西哥和泰國等國家提高疫苗產能，同時保持公司研發創新能力。

Okonjo-Iweala稱，這種方法會比目前採用的合同製造協議更成功。按照合同製造協議，藥企在國外建廠生產疫苗，而不透露任何商業機密。她指出，「疫苗有點不一樣，因為它不僅需要智慧財產權，還需要技術轉讓和生產能力。」

世貿組織圍繞是否給予疫苗及治療藥物廣泛的智慧財產權豁免產生爭論，Okonjo-Iweala稱，疫苗授權協議可能提供「第三種」解決方案。

去年，美國、歐盟、瑞士及其他很多國家駁回印度和南非要求暫免世貿組織部分智慧財產權規則的聯合提案，以允許開發中國家在不受懲罰的情況下提高產能。

Okonjo-Iweala稱，在世貿組織沒有達成協議的情況下，「民間私營部門已經接受了確保較貧窮國家獲得疫苗的社會挑戰。他們已經找到一種方法，可以使開發中國家製造商生產該產品並獲得部分知識... 這做法很實用。」