嫌棄美股！「商品大王」羅傑斯：看好日、俄股票

已定居新加坡的知名投資者「商品大王」羅傑斯(Jim Rogers)近年一直看淡美國股市，他近日接受外媒訪問時，表示看好中國崛起，以及日本和俄羅斯股票。

羅傑斯說：「我們目前尚未見到全面的泡沫，例外的是債券。各地債市現在都已是成熟的泡沫。就此刻而言，如果依國別挑選股市，我會買日本股票，我會買俄羅斯股票；這兩地的股價跌幅至今仍然可觀，但大量資金正湧入該兩個地區的股市，因為很便宜，也有農業題材。我不買美國股票，美股現在仍位於空前高位。」

他強調，喜歡日股並不是基於他對日本經濟的看法，事實上他認為「日本的未來很糟糕」，近幾年已出了3本書談論日本「面臨災難」。不過，羅傑斯說，他之所以買日股，是因為日本央行大量印鈔票並買入指數型交易所買賣基金(ETF)，所以他也跟進。他重申，日本的未來「並不光明」，而美國現在「正步上日本的後塵」。

至於俄羅斯股市，羅傑斯認為有兩大題材提供支撐：石油和農業。他說，過去百年來，美國務農人口陡降90%，現在雖有農業機械可用，但還是得有人操作；而未來農業可能面臨氣候、人力、疫病等諸多挑戰。