鄧建初：新股集資風熾熱　港交所料續創新高

撇開人選問題，港交所可謂得天獨厚，擔當起外資與內地融合的橋樑。外企習慣了香港的法治制度及營商模式，要投資內地公司，自然選擇購買香港掛牌的內地優質公司企業，以享中國高速發展的成果。

美國前任總統特朗普連番打壓中資公司，在美掛牌的中概股惟有選擇回港作第二上市，以防閃失。各方關注拜登政府是否延續前任對華政策，若無法如常在美國股票市場掛牌買賣，便會加速進行回流。

風光背後，諷刺的是本港一眾小型證券行無緣受益，初哥聽聞過年前已有9間小型證券商結束營業。市場上少數幾間經紀行瘋狂減佣、甚至零佣金搶客，處於同根相煎情況下，惟有寄望新股認購可以賺得孖展利息，然而想融資又被銀行拒諸於門外，更被其以低息瘋搶生意。主要的入息是佣金及利息，收入欠奉，卻要增加人手支出及設備以滿足各種合規要求，蝕本生意還可以支撐到幾時呢？只好遣散多年工作的員工，有積蓄的尚可勉強生活，餐飲餐食餐餐清之輩，惟有碌卡借貸度日。經濟不景，找不到理想工作，根本不能負擔高昂的信用卡利息支出，最終可能走上破產之途。

新股市場令人擔憂的，除了銀行撈過界強搶融資生意，令普遍經紀行得不到資金外，抽籤分配機制傾斜大戶亦日益明顯。快手並非蚊型股，卻只有2.5%作公開發售，回撥亦只增至6%，眾多散戶空手而回，即使落重注乙組五百多萬元，亦只能獲派一手萬餘元。對比更具名氣的京東，由公開發售的5％回撥增至12%，及京東健康由公開發售5%回撥至11%，明顯地快手國際配售囊括絕大部分股份。小投資者得不到公平分配，「不患寡而患不均」這現象屢次在香江出現，更愈趨嚴重，貧富極度懸殊增加社會怨氣，長遠對港不利。

鑑於散戶對認購新股產生濃厚興趣，近期公開發售部分，認購金額差不多已逼近國際配售。就以快手為例，公開認購部分約1.2萬億元，已追近國際配售約1.6萬億元。前者有1204倍之鉅，後者只有39倍。初哥認為，有關當局應盡量照顧小股民利益，調整政策，大型巨企招股上市，與中小型公司看齊，公開發售部分超額認購100倍或以上，可回撥五成，令一眾小股民能在市場分一杯羹，則皆大歡喜矣。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)