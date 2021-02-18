楊俊文：當炒股估值極高　風險暗自醞釀？

近幾個月，全球股市持續破頂似乎常態化，整個趨勢非但沒有改變迹象，反而有變本加厲的狀況，愈升愈有。

當股市非理性長升，投資者就會與歷史上爆煲事件前後去比較。筆者看過幾個大券商出的報告，大致上意思是現時估值方面是有點貴，但與2000年科網爆破前仍有差距，所以仍有很大上漲空間。有一點是同意的，現時瘋狂的狀況再上升空間的確可以很大，但有一點絕不同意的就是現時估值比2000年低。

第一，全球經濟差大概是常識吧，差到不知是否近百年最大倒退，但股市則是歷史最高，兩者差距之大是有常理的人都看得出，基本沒可能叫便宜。第二，每個時期股市都是有當期的特點，在2000年時，特點是輪洗炒作，龍頭升先，二三四線緊跟其後，升市是大多數股份上升，所以指數上容易上升。而2010年開始ETF當道打開了買股只買成分股，非成分股如死水一樣，市怎升都不會流入二三線股，到近年，由只買成分股再收窄為只買極少蚊數當炒股。而當炒的股份是倍升再倍升無窮無盡，代表作是騰訊、美團、比亞迪、安踏、矛台、海底撈和最新的快手等。當資金只炒作少數股份，相對而言，市場平均估值則會被那些從沒升過的大量死水股拉低，表象上是整個市場看上去沒那麼貴。但如果收窄當炒股去單獨分析，相信現時絕對是歷史上其中一個極高點。

楊俊文 獨立股評人(作者為註冊持牌人士)