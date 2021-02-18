康宏2017至2019年度共蝕25.9億 3月17及18日開股東會

同時，康宏宣布訂於3月17日召開股東特別大會，藉以考慮並通過下列普通決議案，包括動議推選陳志宏、吳榮輝、李晉頤、葉怡福、冼健岷、黃雪輝、潘鐵珊、傅鄺穎婷、白偉強、甄達華、鍾國威、陳士斌、林國昌及何嘉莉為董事。

另外，該公司將於3月18日舉行股東周年大會，以省覽及考慮截至2017、2018及2019年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告；重選吳榮輝及葉怡福為執行董事；陳志宏及陳士斌為非執行董事；潘鐵珊為獨立非執行董事；並授權董事會釐定各董事之酬金，續聘中匯安達會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。

通告又指出，該公司已根據其於上市規則第2B章項下權利申請覆核除牌決定。目前覆核聆訊日期尚未訂定。應該公司要求，其股份自2017年12月7日停牌，直至另行通知為止。