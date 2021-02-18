美股個別發展　紐約期金受壓

●美匯指數報90.95；港匯企7.7527；離岸人民幣(CNH)見6.4390；美元兌日圓報105.86；歐元於1.2044水平上落；英鎊高見1.3864。金價處1,776美元。布油略回至61.59美元，紐油企60.35美元。道指期貨穩升。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報31,019點，跌65點或0.21%。

●即月恒生指數夜期收報30,912點，跌63點，低水173點，成交16,161張。

●外媒報道，自2月初以來，在美國上市的4大新興市場ETF(交易所買賣基金)新建了高達14.3億美元的淡倉，當中，規模達820億美元的領航富時新興市場ETF，其沽空倉位總值升至7年高位。

●美國聯儲局公布上次議息的會議紀錄，指該局官員認為，美國經濟可能需要一段時間才能取得實質性進展，恐怕「未來一段時間」都不會滿足縮減寬鬆貨幣政策措施的條件。

●美國1月生產物價指數(PPI)按年升1.7%，按月則升1.3%，升幅分別高於市場預期的0.9%和0.4%；期內核心PPI按年升2%，按月升1.2%，升幅亦分別高於市場預期的1.1%和0.2%。

●紐約3月期油收報每桶61.14美元，升1.09美元或1.81%；布蘭特4月期油收報每桶64.34美元，升99美仙或1.56%。紐油和布油均創自去年1月以來收市新高。

●紐約4月期金收報每安士1,772.8美元，跌26.2美元或1.5%，連跌4日。

●全球基金一哥貝萊德(BlackRock)固定收益首席投資官RickRieder表示，集團已經開始涉足比特幣。

●疫情籠罩越南，研究料最壞情況經濟增長僅1.8%。