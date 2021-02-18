陳蓓敏：豐盛服務發盈喜　具值博率

憧憬各國陸續接種疫苗，主要股票市場呈強，個別市場更創歷史新高。看好經濟復甦因素，外圍原油價格抵達60美元。在港三大油股急步追上炒落後。拜登將在明天以視訊形式參與G7會議，欲與盟國重新建立關係。

面對過去冰封經濟，各國正積極備戰復關後，如何引資入內，啟動消費齒輪，推進基建和製造業。英國延長去年推出的救樓市方案－「印花稅假期」至5月中旬。沙地有意鼓勵外商投資，激勵外商在當地開設就業職位。印度準備批准部分不涉及國家安全敏感的中資投資。全球經濟重啟，低息環境有利投資市場。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082。)