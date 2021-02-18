陳蓓敏：豐盛服務發盈喜 具值博率
2021年02月18日 07:45
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憧憬各國陸續接種疫苗，主要股票市場呈強，個別市場更創歷史新高。看好經濟復甦因素，外圍原油價格抵達60美元。在港三大油股急步追上炒落後。拜登將在明天以視訊形式參與G7會議，欲與盟國重新建立關係。
面對過去冰封經濟，各國正積極備戰復關後，如何引資入內，啟動消費齒輪，推進基建和製造業。英國延長去年推出的救樓市方案－「印花稅假期」至5月中旬。沙地有意鼓勵外商投資，激勵外商在當地開設就業職位。印度準備批准部分不涉及國家安全敏感的中資投資。全球經濟重啟，低息環境有利投資市場。
農曆假期後，港股紅盤裂口高開，日日探高。國內今日復市。料見紅盤高開喜迎春。有消息指，美國政府要求聯邦法院暫停微信海外版WeChat禁令，以便拜登政府重新審視WeChat應用程式對美國安全威脅情況。重新審視或談判，意味好壞機會參半。騰訊(00700)掙扎於10天線水平，集團將於3月24日公布全年業績。港股年初至今累升近約4,000點，合乎情理投資者抱有一定戒心。
豐盛服務(00331)發盈喜，純利按年增長約1.2倍至3.17億。主要受惠因疫情下，臨時清潔及消毒項目增加，以及香港政府保就業計劃補助。出售洗衣業務虧損，電氣及機械工程及環境服務毛利有所減少皆拖低純利。隨着疫苗接種，香港和澳門業務可望回復正軌。建議候低吸納於3.6元，向上阻力位為4.28元，止蝕定於3.27元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082。)