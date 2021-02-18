施羅德：3大情景招惹通脹重臨

美國貨幣供應快速增長及商品價格持續上升，引發通脹捲土重來的隱憂。這些憂慮情緒已反映到通脹掛鈎證券之上，而美國10年期均衡通脹率亦由去年3月份的0.5%，上升至去年底時略低於2%的水平。

我們認為有3種情況可能會讓通脹捲土重來：

首先是技術因素，通脹未被準確地量度，而各項常用指數亦低估了通脹。無可否認，於疫情期間要計算服務業的價格存在困難。不少企業並沒有營業，意味着數據無法以正常的方式收集。事實上，一些價格數據只是憑推算所得，甚至只是簡單地以「無法獲取」作紀錄。

然而，量度誤差更多是出於消費模式在疫情期間的轉變。消費模式已被迫調整，因此，使用基於正常模式的各項消費物價指數權重，無法反映受疫情所影響的經濟環境變化。由於幾乎所有地區均在疫情期間出現食品價格上升和運輸價格下跌，通脹因此偏向下跌。

雖然這當中顯然存在疫情獨有的問題，但這個問題應該會隨着2021年消費模式回復正常而逐漸消退。疫情所帶來的干擾讓通脹受到一次性的輕微低估，但這種情況應不會持續。

第二個隱憂是貨幣大幅增加，意味着流動性過剩。一旦經濟活動恢復正常，便有可能引發消費熱潮，而強勁的需求亦將推高物價。雖然人們似乎對回復正常生活和消費心存盼望，但出現「創傷後遺」的機會亦不小。家庭或許需要一些時間才能重拾消費信心。在愈來愈多人選擇在家工作和減少出行的情況下，一些消費模式將會出現永久轉變。

世界各地均出現儲蓄水平增加的情況，但主要是來自較富裕的勞動人口和退休人士。低收入人士通常會放慢或停止儲蓄的步伐，而失業和停職的人花光所有積蓄亦不足為奇。雖然財政政策可通過推行以低收入家庭為重的措施紓緩上述情況，但久而久之，家庭儲蓄或流動資金過剩的情況亦有機會減退，因此對經濟和通脹帶來的負擔相對輕微。

第三個隱憂是較為長遠的問題，並且反映疫情對經濟造成的結構影響。回到「創傷後遺」的問題，若疫情導致消費模式出現永久轉變，全球將需要重新分配資源，勞動人口將會流向尚有需求的行業，而這種轉變頗具挑戰性。勞動人口要為新職位重新學習技能已非易事，加上這項轉變對人員流動的需求有可能會增加，對於有家庭或其他社交牽絆的人而言將是另一項挑戰。

最初，失業率上升或許會維持一段時間，從而導致通縮的情況。然而，當各國政府及央行將失業率高企誤認為是周期性而非結構性的問題，通脹威脅便將隨之而來。由於經濟體系中的供應力並不及失業數據所反映的大，貨幣和財政刺激措施過剩或會引發通脹。

就此而言，雖然這項挑戰並不是疫情爆發時獨有，但要判斷這會否引發另一次重大政策失當仍然言之尚早。這個隱憂顯然不是導致近期金融市場通脹預期上升的原因。疫情後去全球化和供應鏈有可能重組的憂慮亦不應歸咎於此。不過，我們在追蹤這些風險時會密切關注工資增長和通脹預期的走勢，以判斷兩者與失業率的關係是否有出現變化的迹象。

施羅德投資管理首席經濟師及策略師 Keith Wade