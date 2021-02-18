滙豐今轉升浪睇呢個位...
2021年02月18日 08:00
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隨着疫情逐漸受控，且疫苗接種工作在進行中，相信3月份經濟可以逐步復常，經已悶咗好一段時間的消費者，相信會增加出外消費，以散散悶氣，故料3月份市道會有較明顯的改善，從而惠及傳統板塊股份表現。
見到新春假後港股復市，傳統銀行股表現做好，當中值得一提是股民愛股滙豐控股(00005)，長假後股價由42元水平裂口高開，昨(17日)曾高見46.7港元，基本上已確認突破44至45元阻力位，下一個較大的阻力區在50至52元區域，有貨的話，不妨再坐一會，等確認恢復派息消息一出，再睇情況定去留；若然未有貨，回吐守45元邊可小注一試。
其實，回看過去半年，圍繞滙豐有幾點正面的變化。第一，英國監管當局讓銀行恢復派息有期；第二，美國白宮易主，拜登政府制裁滙豐的可能性暫時不迫切亦不太大；第三，隨着疫苗面世經濟復甦漸見曙光，銀行業景氣有望撥開雲霧。
雖然，對比新經濟股，屬舊經濟類股的滙豐，升速始終會給比下去，但對於追求穩陣、有息收、且要熟悉其品牌和業務營運的股民(尤其年長一代)而言，對大笨象仍然有份放不下的情意結！
東網產經專欄作者 帥哥