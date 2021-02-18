滙豐今轉升浪睇呢個位...

隨着疫情逐漸受控，且疫苗接種工作在進行中，相信3月份經濟可以逐步復常，經已悶咗好一段時間的消費者，相信會增加出外消費，以散散悶氣，故料3月份市道會有較明顯的改善，從而惠及傳統板塊股份表現。

其實，回看過去半年，圍繞滙豐有幾點正面的變化。第一，英國監管當局讓銀行恢復派息有期；第二，美國白宮易主，拜登政府制裁滙豐的可能性暫時不迫切亦不太大；第三，隨着疫苗面世經濟復甦漸見曙光，銀行業景氣有望撥開雲霧。

雖然，對比新經濟股，屬舊經濟類股的滙豐，升速始終會給比下去，但對於追求穩陣、有息收、且要熟悉其品牌和業務營運的股民(尤其年長一代)而言，對大笨象仍然有份放不下的情意結！

東網產經專欄作者 帥哥