法國外貿銀行：中國經濟前景還看消費增長

去年第二季度以來，中國經濟經歷逐漸復甦。這個復甦動能有望在今年延續，尤其是年上半年的經濟增速會受到基數效應的加持。因此，中國經濟預計將會在近期出現較大的按年增幅。

然而，回顧去年表現，中國這一輪的經濟反彈主要是依靠投資(尤其是房地產投資)，以及外需，而消費的恢復相對滯後。時至去年第四季度，中國的消費增速並未能恢復至疫前水平。

事實上，從勞動力市場的角度來看，近期的居民收入和就業環境都有所改善。在經歷最初的疫情衝擊之後，中國去年第四季度的家庭可支配收入已恢復至按年增長7%以上，失業率也顯著下降至5.2%，因此，勞動力市場的整體變化是有利於消費復甦。然而，消費增速相對緩慢，意味着還有其他一些因素正在拖累中國消費。

從家庭消費的分項和零售資料來看，服務類消費的恢復明顯較貨物類消費相對緩慢。例如，「文娛教育」以及「居住」兩項重要的消費，在去年第四季度的增長仍然低於疫前平均水平。相比之下，必需品和其他一些貨物消費快速回升，並可從一些分項資料中可見端倪。例如，「交通電訊」的總體消費(含服務)仍然停滯不前，但是汽車和通訊設備在去年最後3個月已經復甦。再者，「醫療保健」消費在去年第四季度的增長相對滯後，但藥品的零售額則迅速回升。

總結而言，中國經濟過去一年的增長有點類似過去的傳統增長模式，主要依賴投資和出口的貢獻。誠然，在全球疫情的巨大衝擊下，過分挑剔經濟增長的源泉實屬苛刻。展望未來，在目前投資回報率增速放緩的背景下，能否重新拾起消費的支撐作用，確實是推動中國經濟未來可持續增長的重要因素。

目前，內地雖然已就提振消費採取諸多措施，但只要疫情帶來的不確定性未完全消除，消費(尤其是服務型消費)的發展就會受到束縛。新年伊始，為了抵禦疫情捲土重來，中國開始對部分的跨省人群流動提出額外防疫要求，鼓勵居民就地過年，客觀上反映了疫情風險依舊存在。同時，中國的疫苗產量在目前也存在諸多不確定性。能否適時推動需求政策以提振消費，就成為2021年中國經濟值得關注的一個重要問題。

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家 艾西亞