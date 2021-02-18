帝御‧嵐天周六開售128伙 超購近31倍
2021年02月18日 08:30
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屯門大型上車新盤熱銷，吸引大批上車人士及投資者注意。由帝國集團及香港小輪(00050)合作發展、恒基物業代理負責銷售的區內青山公路青山灣段帝御系列的壓軸之作第3期帝御‧嵐天，早前首輪銷售備受追捧，發展商乘勝追擊，於周六(20日)加推128伙應市，該批單位將於周五(19日)中午截止接受認購登記，相比起目前收票近4,100張，超額認購約31倍，熾熱銷情可見一斑。
受惠屯赤隧道全新大型基建落成，屯門區交通網絡日臻完善，居民往返大嶼山及香港國際機場更為便捷，由原來30分鐘車程減少至約10分鐘，並可無縫連接港珠澳大橋，吸引不同類型的買家進駐區內一、二手物業。
據一手銷售資訊網資料，帝御系列銷情暢旺，項目第1、第2期自去年開盤至今，累積沽售逾1,069伙，成為新界西北區最新熱銷大型指標新盤。
除了交通網絡完善，項目亦位處青山灣段傳統豪宅地段，與享譽國際的知名學府「哈羅香港國際學校」為鄰，環境優尚高雅。加上前臨有「18咪半」稱號的知名休閒據點黃金泳灘，沿海岸線的新、舊咖啡灣、加多利灣及青山灣組成「五灣一脈」，風光延綿。
整個系列共分3期發展，合共6座住宅大樓，當中第3期帝御‧嵐天由第6及7座組成，位處項目較高位置，依山而建，翠綠環抱，大樓圍繞園林及室外泳池等景觀，配合靈感源自遊艇會的設計概念，將建築美學融入自然氛圍。
恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，新春期間樓市氣氛熾熱，旗下帝御·嵐天周六的次輪銷售暫錄逾4,083張入票，該批單位加價幅度輕微。他透露，項目的首輪銷售反應理想，不少買家表示，主要受樓盤會所設施吸引而入市，當中包括健身室、泳池及岩鹽桑拿浴室等。