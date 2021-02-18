帝御‧嵐天周六開售128伙　超購近31倍

受惠屯赤隧道全新大型基建落成，屯門區交通網絡日臻完善，居民往返大嶼山及香港國際機場更為便捷，由原來30分鐘車程減少至約10分鐘，並可無縫連接港珠澳大橋，吸引不同類型的買家進駐區內一、二手物業。

據一手銷售資訊網資料，帝御系列銷情暢旺，項目第1、第2期自去年開盤至今，累積沽售逾1,069伙，成為新界西北區最新熱銷大型指標新盤。

除了交通網絡完善，項目亦位處青山灣段傳統豪宅地段，與享譽國際的知名學府「哈羅香港國際學校」為鄰，環境優尚高雅。加上前臨有「18咪半」稱號的知名休閒據點黃金泳灘，沿海岸線的新、舊咖啡灣、加多利灣及青山灣組成「五灣一脈」，風光延綿。

整個系列共分3期發展，合共6座住宅大樓，當中第3期帝御‧嵐天由第6及7座組成，位處項目較高位置，依山而建，翠綠環抱，大樓圍繞園林及室外泳池等景觀，配合靈感源自遊艇會的設計概念，將建築美學融入自然氛圍。

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，新春期間樓市氣氛熾熱，旗下帝御·嵐天周六的次輪銷售暫錄逾4,083張入票，該批單位加價幅度輕微。他透露，項目的首輪銷售反應理想，不少買家表示，主要受樓盤會所設施吸引而入市，當中包括健身室、泳池及岩鹽桑拿浴室等。