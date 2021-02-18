彭偉新：恒指強勢未盡　料衝34100

恒生指數雖然受美股下跌影響，周三曾一度跌逾240點，下試30,500點水平，不過，未有收復牛年首個交易日所形成的上升裂口，而投資者未有因為回調而急於沽貨離場，相信未有破壞港股熾熱的投資氣氛，特別是投資者相信內地A股復市時有較大機會出現「開門紅」，成為繼續支持恒指向上的主要動力。

雖然恒指在估值上已不算很吸引，但仍然低於其他市場，相信會繼續帶動恒指追落後，預期今年高位有望以去年由1月高位29,174點跌至去年3月低位21,139點的全個跌浪總跌幅，按黃金比率1.618倍作為上升目標，可以上望34,100點。不過，短期的主要阻力位會是2018年5至6月時的31,500點。

集團2017至2019年已3年錄得盈利倒退，去年受疫情影響，上半年更由盈轉虧，蝕43.4億元人民幣，可見經營環境之艱辛，今次私有化給股東脫身的機會。截至去年6月底，其每股資產淨值約1.8元，私有化有溢價逾一倍；較消息公布前收市價3.39元有溢價約18%，較之前30個交易日平均收市價2.63元有溢價約52%，可見私有化價格合理。

筆者建議持有神州租車的股東接受私有化的邀約，特別是所提出的價格已屬於合理水平，若投資者不接受該要約，令到私有化無法成功，相信股價會有機會跌返3.6元或更低水平，尤其是該股在過去兩個月期間，已有約1.6億元的資金主動流出，相信是擔心私有化存在不確定性而提前沽出，因此，投資者最好是接受該要約。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人士，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)