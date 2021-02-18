恒指曾倒跌近250點失三萬一關 騰訊港交所破頂

港股高開近百點後掉頭回落，恒生指數一度倒跌248點或0.8%，低見30,835點，失守31,000點關，最新仍跌189點或0.6%，報30,895點；國企指數轉跌75點或0.6%，報12,152點；恒生科技指數則跌137點或1.2%，報10,807點。主板成交暫逾500億港元。

科網股中，阿里巴巴跌1.5%，美團升上460元新高後倒跌1%，至446.8元。騰訊曾升2.3%至775.5元創新高，現升幅縮至1.5%；小米升0.8%。

友邦保險跌幅擴大至近3%。滙豐控股倒跌，中國移動升2%，港交所一度升1.8%，至574元再破頂。

【09:22】恒指漲近百點企穩三萬一關 滙豐續升2%

港股連升3個交易日，恒生指數高開98點或0.32%，報31,183點；國企指數高開39點或0.32%，報12,268點；恒生科技指數高開19點或0.18%，報10,964點，再創新高。

舊經濟股個別發展，滙豐控股續升1.6%，中國移動升0.6%，友邦保險則跌0.7%。

科網股中，阿里巴巴跌1%至263.4元，騰訊升1%報767元，小米升1%，美團升0.7%。