羅博仁：新經濟主題成ETF市場增長動力

香港ETF市場在2020年迅速增長，全年錄得淨流入220億港元，創5年新高，將本港ETF市場的市值推升至去年底的3,930億元；平均每日成交額則上升至64億元，較2019年增加三成。有如此的表現，主要由於香港ETF市場的產品更趨多元化，以及新經濟主題ETF崛起，此兩大因素吸引資金持續流入。

● 多元產品增市場規模

香港ETF市場去年的資產管理規模增長，主要源自新上市產品：年內，資金流入規模十大ETF之中，有5隻屬於新上市產品，為市場帶來約125億港元的新資金流入（見表1）。香港的ETF產品種類亦不斷擴充，2020年共有26隻新ETF上市，為過去3年來最多；截至2020年底，新上市ETF佔整體香港ETF市場的6％（以市值計）。

● 新經濟ETF的發展

從ETF所追蹤的資產類別來看，於去年上市、與新經濟相關的ETF有14隻，佔比逾5成。恒生科技指數的面世，則促使更多相關的ETF應運而生，為投資者帶來了創新和科技板塊的投資工具，例如首隻以恒生科技指數為基準的ETF於2020年8月在香港交易所上市，上市首日成交額已達到30億港元，刷新歷年紀錄。於2020年，追蹤恒生科技指數的香港上市ETF共有6隻(包括兩隻槓桿及反向產品)，平均每日成交額達2.87億港元，全年資金流入規模達73億港元。

此外，於香港市場與中國新經濟行業相關的ETF同樣獲得投資者留意，行業包括電動車、潔淨能源、生物科技等，在年內的投資回報均領先大市(見表2)。

● 新經濟主題的走向

按香港交易所數據，2021年1月香港ETF市場的交投仍然暢旺，增長勢頭持續，在1月份最後一周的平均每日成交額達到92億港元，而多隻恒生科技指數產品及中國新經濟ETF仍然是市場焦點。

請注意，ETF與其他投資產品一樣涉及風險，無法保證獲利。投資者在作出任何投資決定之前，都應先清楚了解ETF投資的風險。如欲了解更多關於香港上市ETF的詳情，請瀏覽香港交易所網頁。

香港交易所交易所買賣產品主管 羅博仁(Brian Roberts)