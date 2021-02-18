全球最大資管公司貝萊德開始進軍比特幣領域

虛擬貨幣一哥比特幣持續飆升之際，全球最大資產管理公司貝萊德(BlackRock)的全球固定收益投資長Rick Rieder透露，該公司已開始進入比特幣領域。

外媒報道，Rieder直言比特幣波動性巨大，但人們正尋找有價值的去處，希望在通脹走高、債務不斷累積的預期下，尋找可以升值的地方，因此該公司亦已開始涉足比特幣。

根據美國證券交易委員會(SEC)資料，貝萊德在1月把比特幣期貨納為旗下2隻基金的潛在投資標的，分別是貝萊德策略收益機會基金(BlackRock Strategic Income Opportunities)和貝萊德環球資產配置基金(BlackRock Global Allocation Fund)。

比特幣價格今年漲逾70%，Rieder認為，比特幣的技術已日趨成熟，監管也發展到一定程度，許多人認為比特幣應成為投資組合的一部分，故推升比特幣走高；但他提醒投資者應承擔的風險敞口將取決於投資組合配置。他補充，該公司持有的現金水平比過去持有的要多。

報道指，截至去年第4季度末，貝萊德管理資產規模為8.68萬億美元。Rieder過去於採訪中曾表示，比特幣將有可能取代黃金。