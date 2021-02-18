許繹彬：港股高位風高浪急 內需股有驚喜
2021年02月18日 10:23
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耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬恭祝各讀者，心想事成，豐衣足食，百毒不侵。一元復始萬象更新，港股踏入農曆新年，在缺乏北水的滋潤下，仍見段段有力，每日港股成交均超過二千億港元，可見在「制水」的情況下，大市仍然動力十足，還創下32個月新高，直逼31,200點，氣勢如虹。
除了騰訊控股(00700)及香港交易所(00388)繼續創新高外，京東集團(09618)及微盟集團(02013)等新經濟股，半新股泡泡瑪特(09992)等合共229隻股份創下52周新高，可謂近期罕見。周四國內A股重開，北水再度來臨究竟會令大市再下一城，還是出現反高潮，他提醒投資者必須留意在高位出現「風高浪急」的情況。
受惠國內推行「就地過年」的政策，驅使內地電影票房在農曆年假時再創紀錄，截至2月15日突破60億元人民幣，消息一出，相關股份如IMAX CHINA(01970)及貓眼娛樂(01896)連續兩天均有買盤追捧。許氏認為，內地疫情相對其他國家的情況較為緩和，而中國人一向認為是最大節日的「春節」必須要「歌舞昇平」；再加上由於其他國家疫情仍然嚴峻，國民未能出外旅遊，惟有留在國內消費，所以除影業股受惠外，內地餐飲股如九毛九(09922)、海底撈(06862)及呷哺呷哺(00520)亦受惠確實無可厚非，所以內需股有驚喜可說是陸續有來。
他建議投資者可以留意有水中茅台之稱的農夫山泉(09633)，相信此內需股可算是「點石成金」的代表，是否在各類半新股相繼創新高及「變紅底」的情況下，而令此水中茅台有所受惠，大家不妨拭目以待。