許繹彬：港股高位風高浪急　內需股有驚喜

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬恭祝各讀者，心想事成，豐衣足食，百毒不侵。一元復始萬象更新，港股踏入農曆新年，在缺乏北水的滋潤下，仍見段段有力，每日港股成交均超過二千億港元，可見在「制水」的情況下，大市仍然動力十足，還創下32個月新高，直逼31,200點，氣勢如虹。