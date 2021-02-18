美商會警告：若中美脫鈎　美國經濟將損失3.9萬億元

據外電報道，美國商會(U.S. Chamber of Commerce)周三(17日)發布的一份報告，指出如果美國企業減少對中國一半的外國直接投資，美國國內生產總值(GDP)將一次性損失高達5,000億美元(約3.9萬億港元)，警告這是與世界最大經濟體全面脫鈎的風險成本。

此外，該會與數據研究公司榮鼎諮詢(Rhodium Group)的一項聯合研究亦顯示，若雙方互徵25%關稅，將使美國GDP在2025年之前每年減少1,900億美元(約1.48萬億港元)。

該會表示，美國應協同盟友處理中國事務，而非單方面採取行動，進而損害美國生產力及創新力，採取「平衡和理性的方式」處理對華商業關係，才符合美國以及美國商界的利益。惟該會同時強調，支持「基於規則」的經濟秩序，反對中國對美企的不公做法。

隨着拜登政府權衡應對中國的最佳策略，該分析強調不同政策下產生的成本，並研究脫鈎對4種行業的潛在影響，包括將失去進入中國半導體市場的機會，將損失540億美元(約4,212億美元)至1,240億美元(約9,672億美元)，並使10萬個美國工作崗位面臨風險；而徵收關稅亦會對化工產業帶來威脅，損失最高恐達380億美元(約2,964億港元)，同樣近10萬個工作崗位會受影響。

此外，美國航空企業若失去進入中國市場的機會，也將造成每年510億美元的損失，或到2038年累計損失8,750億美元(約6.8萬億港元)；另失去中國的醫療設備市場的話，將導致每年236億美元(約1,840億港元)的損失。