大好友瘋狂預測：比特幣最終將見100萬美元　且成儲備貨幣…

虛擬貨幣對沖基金Morgan Creek Digital Assets聯合創始人兼合夥人--Anthony Pompliano周三(17日)表示，比特幣價格到2030年可能達到50萬美元(約390萬港元)，最終可能達到100萬美元(約780萬港元)，但沒有給出時間表。

他又表示，比特幣最終將成為全球儲備貨幣，市值最終會遠遠超過黃金。

比特幣最新報52,051.6美元，升2,406.5美元或4.85%。

此外，外電報道，全球最大資產管理公司--貝萊德的全球固定收益負責人Rick Rieder表示，該公司已開始投資比特幣。

不過，外電引述摩根大通分析師則向比特幣升勢大潑冷水。該行近日發表的研究報告指出，比特幣突破50,000美元大關，並創下紀錄新高的狀況難以為繼，除非價格的劇烈波動迅速降溫。

該行表示，比特幣的3個月實際價格波動率是87%，而黃金的波動率為16%。流通中的所有比特幣總值已經從9月的2,000億美元擴大至9,000億美元，市值擴張7,000億美元之際，機構投資人流向主要信託及期貨市場的資金總計僅110億美元。該行又認為，比特幣有限的供應，已經導致持有者向流入市場的比特幣收取溢價，散戶的湧入可能也已放大了機構的資金流。