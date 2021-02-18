【瑞通推介】港交所再破頂　輪證部署

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國聯儲局會議紀錄重申要保持寬鬆政策，道指隔晚收報31,613點，升90點或0.3%，再創收市新高。

恒指周三(17日)繼續破位，突破31,100點關，收市報31,084點，升338點或1.1%，七連升累漲1,971點或6.8%。周四(18日)北水恢復買賣，不過恒指先升後回，早段曾升至31,183點，再創近兩年半的高位，惟其後向下至30,800點水平，31,000點大關得而復失。

恒指好倉(牛證及認購權證)周三淨流出逾5,100萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1.3億元，反映投資者預期大市高位將調整。周三恒指牛證街貨重貨區為收回價30,000至30,099點，而熊證街貨重貨區為收回價31,500至31,599點。

受惠港股升勢持續兼大市成交連日超過2,000億元，香港交易所獲資金追捧，上日盤中高見570.5元，創歷史新高，全日收563.5元，升2.83%。隨着北水周四起回歸，市場憧憬港股成交維持高企，將於下周三(24日)公布業績的港交所，周四早段再升逾1%，破頂高見576.5元。周三分別有逾610萬元和逾440萬元淨流入其好倉和淡倉。

京東集團宣布，已就擬分拆京東物流向港交所提交上市申請。外電引述消息，京東物流是次上市或籌40億美元，估值可達400億美元。消息刺激京東集團股價4連漲兼連續兩日創上市新高，上日一度抽升7.2%，高見419.8元，收報416.8元，揚6.44%。周四早段創出422.8元新高後回落至410元之上水平。周三有逾2,100萬元淨流出其好倉，同日則有逾290萬元淨流入其淡倉。

長假期間，全國熱門商圈的支付寶交易金額按年平均增長108%。阿里巴巴周三收升1%於267元，盤中受阻於270元水平。周四早段跌逾1%，回試262元水平。上日分別有逾2,900萬元和逾70萬元淨流入其好倉和淡倉。

有券商看好微盟短期可在商戶的數碼化轉型潮流中受惠，首予微盟「買入」評級，目標價38元。消息帶動微盟上日狂飆逾一成破頂，企33元收市。股份錄5連升，累漲超過38%，14日RSI升穿80。微盟周四早段曾創出33.5元新高，惟其後倒跌4%，回至31.5元的水平。周三有逾70萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾10萬元淨流入。

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