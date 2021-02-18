【高盛推介】阿里落後大市 資金吸納好倉
2021年02月18日 12:01
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周二(16日)(即港股新春假期復市)後連升兩日，當中周三(17日)升約1.1%。周四(18日)早段則回落，早上低開約1.3%，及後在261至264元窄幅上落，低見260元，落後大市。據阿里旗下支付寶數據顯示，今年參與紅包拜年的用戶升近270%。
觀察個股輪證資金流向，可見認購證於周三獲資金轉向，錄得約150萬元資金流入。而認沽證則於周三繼續獲小量資金流入。牛熊證方面，則見周三牛證獲資金追捧，錄得約2,800萬元資金流入。而熊證於周三亦獲資金轉向部署。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意價外幅度約5%，年期約3個月的高槓桿阿里購證(22352)。中年期選擇可留意高槓桿的阿里購證(23503)。牛證方面的貼牛選擇可留意阿里牛證(56617)，與現價有約11.8元收回距離。遠牛選擇可留意屬低面值的阿里牛證(56491)，與現價有約19元收回距離。
阿里購證22352，行使價275.18元，2021年5月10日到期，實際槓桿7.9倍，貼價、高槓桿。
阿里購證23503，行使價300.2元，2021年5月26日到期，實際槓桿7.9倍，中年期、高槓桿。
阿里牛證56617，收回價250.39元，行使價248.39元，換股比率100，槓桿比率17.2倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。
阿里牛證56491，收回價243.18元，行使價241.18元，換股比率500，槓桿比率11.7倍，低面值遠牛。
阿里沽證25150，行使價221.08元，2021年5月24日到期，實際槓桿7.7倍，高槓桿。
阿里熊證57746，收回價280元，行使價282元，換股比率500，槓桿比率12.8倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
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