【高盛推介】阿里落後大市　資金吸納好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周二(16日)(即港股新春假期復市)後連升兩日，當中周三(17日)升約1.1%。周四(18日)早段則回落，早上低開約1.3%，及後在261至264元窄幅上落，低見260元，落後大市。據阿里旗下支付寶數據顯示，今年參與紅包拜年的用戶升近270%。

觀察個股輪證資金流向，可見認購證於周三獲資金轉向，錄得約150萬元資金流入。而認沽證則於周三繼續獲小量資金流入。牛熊證方面，則見周三牛證獲資金追捧，錄得約2,800萬元資金流入。而熊證於周三亦獲資金轉向部署。

阿里購證22352，行使價275.18元，2021年5月10日到期，實際槓桿7.9倍，貼價、高槓桿。

阿里購證23503，行使價300.2元，2021年5月26日到期，實際槓桿7.9倍，中年期、高槓桿。

阿里牛證56617，收回價250.39元，行使價248.39元，換股比率100，槓桿比率17.2倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。

阿里牛證56491，收回價243.18元，行使價241.18元，換股比率500，槓桿比率11.7倍，低面值遠牛。

阿里沽證25150，行使價221.08元，2021年5月24日到期，實際槓桿7.7倍，高槓桿。

阿里熊證57746，收回價280元，行使價282元，換股比率500，槓桿比率12.8倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

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