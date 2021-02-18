日本學者：去年世界見識中國實力　籲日本減少偏見

外媒報道，東京大學專研中國產經政策的教授丸川知雄在日本傳媒發表題為《2020年、世界見識到「中國的實力」》的評論文章，指中國身為首個面對新冠疫情國家，防疫措施更有成效，經濟也更快復甦，外界質疑的造假也不存在動機，呼籲世界對中國減少偏見，可以挽救更多人生命。

丸川知雄由於長年研究日中關係，被認為相對親華，但也曾有《GDP統計之修正中浮現出中國的南北問題》、《中國‧國家統計局長之解任與統計的改革》，曾指出部分地方政府仍存在浮報數據假造政績問題，以及包括中國誇大GDP成長在內、各種統計中所存在的問題。

是次他的評論指出，中國控制言論和壓制人權確實是事實，但我們必須坦率承認，中國已經成功控制疫情，並克服伴隨疫情的經濟危機。他指出，日本國內認為「反正中國官方統計不可靠」、不承認中國經濟增長的傾向正在加強，因此有些人覺得中國想要誇大數字來炫耀成功，也不足為奇。但這卻不是事實，因為當國家間GDP要比較時，計量貨幣要折算成美元或其他貨幣，所以要讓GDP更好看必須保持高匯率，只是任何國家都不可能為偽裝GDP來使出口失去競爭力。

他表示，有些日本人會以中國被列入美國的匯率操縱國觀察名單來反駁，但美國只是認為人民幣匯率應該比現在強，而且如果人民幣比現在強，中國GDP反而會比現在官方公布的數字更大、更好看。2010年中國GDP總量才正式超越日本，成為世界第2大經濟體，但10年後卻已經是日本2.9倍，這不是單純灌水GDP就能做到。

他認為，經濟只是中國在去年展現實力的一個環節。許多意見認為中國造假染疫、病故數字說法不合理，因為中國並沒有這麼做的動機。他認為至本周一(15日)止，中國累計確診89,788例、4,636人病故(其中湖北省4512人)，以全世界首個面對這種可怕病毒的國家來說，不得不說是好成績。很多人會懷疑此數字，但只要回顧一下就可發現懷疑不可靠。

此外，他認為各國為抗疫還有援助經濟措施擴大財政支出是必要的，但日本的支出內容似乎不完全合適，因此無法導致有效經濟復甦，特別是Go To Travel，非常愚蠢，在花費國家巨額支出後引發第3波大流行，迫使再次宣布緊急事態，完全是浪費。

總結而言，他認為中國是首個面對和克服新冠病毒的國家，但西方國家和日本都沒有嘗試從中吸取教訓，結果全世界有超過1億人染疫、242萬人因此死亡。如果我們能進一步減少對中國的偏見，將不會有這種犧牲。