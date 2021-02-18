畢馬威料香港將錄2820億元財赤　20年來最甘

畢馬威預測，香港政府於2020/21財政年度將錄得2,820億港元財政赤字，是20年來錄得最龐大的赤字，主要是由於在年度內提供多輪防疫抗疫補貼，再加上經常性開支增加以及稅收和賣地收入減少所致。另預期於2021年3月底，赤字會令財政儲備減至約8,780億元。

畢馬威中國香港稅務服務主管合夥人譚培立表示，鑑於新冠肺炎疫情仍對企業和社會構成影響，預計未來一兩年仍會出現財政赤字，主要是由於政府必須在這個困難時期推出財政刺激措施，特別是大型一次性援助措施以解燃眉之急所致。

譚認為，香港政府應繼續善用財政儲備，為企業提供支持、保障就業、刺激經濟和幫助市民，直至經濟出現復迹象。長遠來說，政府必須繼續通過吸引外商投資以及在本地創造就業機會，以推動香港的可持續經濟增長，保持香港在亞太區的競爭力。

為了進一步加強香港作為區內領先資產和財富管理樞紐的地位，畢馬威建議當局可考慮採取措施，其中包括建立「個人投資公司」的新實體類別。這種新實體類別是家族辦公室的常用投資結構，可以吸引更多家族辦公室進駐香港。當局亦可為「個人投資公司」提供稅務優惠，並擴大現行的基金免稅制度以涵蓋家族辦公室基金進行的投資，以提高香港對家族辦公室業務的吸引力。

為鼓勵企業於香港設立地區總部，畢馬威建議當局亦可考慮對設置於香港的地區總部的利潤採用減半利得稅稅率。此外，就税基侵蝕與利潤移轉行動計劃2.0帶來的機遇，政府應檢視香港稅收制度以確保香港能保持競爭力，並推出新法規以鼓勵跨國企業將總部遷至香港。

就中短期而言，畢馬威建議當局採取一系列經濟措施以協助本地企業，包括容許本年度稅務虧損一次過抵扣上年度應評稅利潤，並退回已繳的多餘稅款；為錄得若干金額稅務虧損的合資格企業提供一次過補貼；延遲稅務申報和繳稅3個月；以及豁免2021/22年度50%暫繳稅。畢馬威亦建議就每個可徵差餉物業豁免2021/22年度四個季度的差餉。

畢馬威中國企業稅務諮詢合夥人梁愛麗稱，雖然政府在本年度錄得龐大財政赤字，但香港公共財政仍然穩健，因此在短期內出現財赤也是可以接受。與沙士期間相比，香港目前的財政儲備相當充裕，相信當局有能力採取更加積極的措施應對當前的形勢。

至於其他計劃和政策方面，梁建議政府考慮推出個人再培訓計劃。提供額外的再培訓計劃可使個人重新調整其技能，以配合疫情後的經濟環境尋找新機遇。另外，鼓勵政府考慮向每名18至69歲香港永久性居民派發10,000元電子消費券，特定用於一般消費、飲食和消閒娛樂，而70歲以上香港永久性居民可透過高齡津貼收取10,000元現金。

為企業和個人提供持續支援方面，畢馬威建議政府就住宅物業的租金支出提供免稅額，以及為政府和非政府部門提供額外的資源和資金，以創造更多就業職位。

畢馬威亦建議向在認可機構僱用家庭傭工的在職家庭提供免稅額，以及向在職父母提供50,000元免稅額，以支援在職父母透過祖父母照顧16歲或以下的子女或傷殘受養人。

在經濟發展方面，儘管疫情持續蔓延，畢馬威指許多行業仍表現出靈活應變的能力。例如，香港資產管理行業仍繼續受惠於中國和粵港澳大灣區內的增長動力所推動而享有壯闊的發展前景。香港資本市場也保持強勁增長，首次公開招股活動持續活躍，成為經濟和投資活動的另一推動力。

同時，畢馬威建議當局可通過推出稅務優惠措施，讓企業繼續享有大灣區提供的各項機遇，另可研發開支額外稅務扣減的範圍擴大至涵蓋大灣區內進行的研發活動，並將供養父母及供養祖父母或外祖父母免稅額適用範圍擴展至通常居住在大灣區的父母及祖父母或外祖父母。

畢馬威中國企業稅務諮詢合夥人何家輝稱，政府可擴大及優化其稅收協定網絡，以涵蓋其他主要貿易夥伴的地區。這可鼓勵更多外國投資者於香港設立企業，從而促進經濟發展，加強香港的長遠競爭力。