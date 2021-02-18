冬季風暴吹襲德州大停電　掀新舊能源角力賽

美國多個地區受北極極地渦旋影響，出現極寒降雪天氣。外地媒體報道，有保守派人士趁此時指控德州電力系統全面失效，更直指風力發電機和太陽能等新能源要負最大責任。

報道引述「德州電力可靠度委員會」(ERCOT)稱，目前約有270萬戶家庭無電可用。ERCOT為負責德州9成電力的合作企業。德州農業委員會的Sid Miller更認為，根本不該在德州蓋風力發電廠，批評這場實驗是徹底失敗。

德州州長Greg Abbott亦表示，災害足以顯示化石燃料的必要性，德州和任何一州都如此，化石燃料才能確保住家的冬暖夏涼。他又稱，這顯示出綠色新政(Green New Deal)對美國來說會是致命的政策。

雖然有人將問歸咎於新能源，然而德州電力可靠度委員會說，事實上天然氣、煤炭和核能系統造成的斷電，比風機葉片、太陽能板冰凍多出將近一倍。此外，風力發電僅佔德州整體發電的7%，天然氣才是德州電力主要來源，而德州這次冰封斷電，最大問題在於極度低溫導致天然氣管線急凍，生產作業中斷所致。

值得留意的是，燃燒化石燃料會產生大量二氧化碳、加重暖化現象，氣候變遷也會導致危險等級的颶風等風暴數量增加，其他罕見氣候模式也會愈來愈多。