內地春節零售餐飲消費逾8000億人幣

內地媒體報道，中國商務部統計顯示，今年春節2月11至17日，內地重點零售和餐飲企業實現銷售額約8,210億元人民幣(下同)，相較2020年及2019年春節長假期分別增長28.7%和4.9%。

商務部監測，面對疫情防控和就地過年的新形勢新情況，內地消費市場呈現出五大新特點新變化。首先是商品消費備受青睞。「就地過年」推動居家用品消費大幅增長，年貨禮盒、家電家居、休閒食品、換季服裝、健身器材等傳統產品銷售火熱，加上春節恰逢情人節，金銀首飾、美妝產品、鮮花手禮等品質商品消費旺盛。春節期間，商務部重點監測零售企業的珠寶首飾、服裝、通訊器材、家電數碼比去年同期分別增長160.8%、107.1%、39%和29.9%。內地10個一二線城市購物中心日均客流量按年增幅超過200%，達到2019年春節同期86%水平。

第二是新型消費表現亮眼。疫情防控帶動安全、智慧消費壯大，無接觸交易服務加快發展，網購年貨、「雲端過節」、數碼紅包等消費方式成為今年春節新潮流。而商務部會同相關部門指導地方和企業開展的「內地網上年貨節」，假期前6天網絡零售額超1,200億元人民幣。

三是餐飲消費旺場。春節期間，大型支付機構監測餐飲商戶銷售額按年增長約1.3倍，部分外賣平台線上餐飲消費額增長2倍以上。各地購物中心、商業綜合體內許多餐廳一座難求，生意旺場。上海、安徽、青海、陝西等地重點監測餐飲企業營業額同比分別增長79%、40.5%、21%和18.1%。

四是就近休閒廣受歡迎。「就地過年」帶動本地遊、周邊遊、短途自駕遊，各地公園、景區、博物館、電影院、滑雪場等休閒娛樂場所客流量明顯增長，城市郊區度假酒店、民宿等預訂火爆。春節期間，內地電影票房收入突破70億元人民幣，創歷史同期新高。

五是生活必需品量足價穩。內地36個大中城市重點零售企業和百家大型農副產品批發市場監測，2月17日糧食零售、批發價格比節前(2月10日）分別下降0.1%和0.4%。