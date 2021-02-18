消費升級　內地國產運動用品漸成新世代喜愛品牌　

安踏去年全年股價漲幅約78%，旗下的FILA品牌銷售額更達到兩位數增長。此外，近日CBNData數據顯示隨着內地國產商品質量提升，原創能力和設計感加強，「95後」對國貨認可度愈來愈高；安踏主席兼CEO丁世忠亦表示，據電商平台數據顯示，疫情期間「95後」消費者佔比提升10%，且對內地品牌偏好尤其明顯。

分析又指出，得益疫情後經濟快速恢復，國產體育品牌雖然年增率降低但沒有出現虧損。以安踏來說，在內地體育用品市場上，是繼美國Nike市佔率23%、德國Adidas市佔率20%的第三名，市佔率15%。