消費升級 內地國產運動用品漸成新世代喜愛品牌
2021年02月18日 12:29
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中國國家領導人上月訪問北京郊區的冬奧會設施時，身穿深藍色「始祖鳥（Arcteryx）」大衣，帶動其在香港上市的母公司--安踏集團(02020)股價曾急升約10%。除安踏是2022北京冬奧會官方贊助商外，外媒分析指官方刻意為之，目的是支持國產服裝。
安踏去年全年股價漲幅約78%，旗下的FILA品牌銷售額更達到兩位數增長。此外，近日CBNData數據顯示隨着內地國產商品質量提升，原創能力和設計感加強，「95後」對國貨認可度愈來愈高；安踏主席兼CEO丁世忠亦表示，據電商平台數據顯示，疫情期間「95後」消費者佔比提升10%，且對內地品牌偏好尤其明顯。
分析又指出，得益疫情後經濟快速恢復，國產體育品牌雖然年增率降低但沒有出現虧損。以安踏來說，在內地體育用品市場上，是繼美國Nike市佔率23%、德國Adidas市佔率20%的第三名，市佔率15%。
券商花旗早前指出，內地官方鼓勵就地過年預示三線城市的實體消費減弱，但李寧(02331)門店較少偏向低端消費城市，預計春節銷售影響較小，續將李寧列為行業首選。