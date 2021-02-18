調查：疫情加快亞太區投資者實踐ESG投資　氣候風險影響增

MSCI《2021年全球機構投資者調查》顯示，新冠肺炎疫情凸顯環境、社會及管治(ESG)的價值和作用，促使機構投資者加快將ESG因素納入投資決策。

該調查訪問及分析了200家管理資產總額約18萬億美元的資產管理機構，當中有70家來自亞太地區。

針對主權財富基金、保險公司、捐贈/基金會及退休基金的調查發現，為應對新冠疫情帶來的挑戰，亞太區有79%投資者(全球有77%投資者)已「顯著」或「適度」增加ESG投資，在最大型機構(管理資產超過2,000億美元)中，該比例更高達90%。此外，有57%亞太區投資者期望在2021年底前將ESG因素「全面」或「大部分」納入投資分析及決策流程。

MSCI總裁兼首席營運官Baer Pettit稱，疫情及野火、洪水、旱災等環境災害，已加快ESG及氣候變化範式轉移。2020年標誌着機構投資策略發生重大轉變，不少投資者意識到，在疫情肆虐期間，那些在管治、環境及社會實踐方面表現優秀的企業，他們的業績更勝一籌。

在探討今後的ESG投資時，投資者表示愈來愈關注ESG中的 「S」(社會)部分。36%投資者擬於2021年提升「S」在投資組合中的比例，而有同一期望的日本受訪投資者更多達45%，原因是當地政府高度重視性別多元化議題。

調查顯示，ESG及氣候變化已成爲影響亞太區資金流向的首要因素，受訪者表示氣候風險是未來3至5年對投資取向最具影響力的3大趨勢之一。

至於個別資產規模超過2,000億美元的機構投資者中，31%表示未來3至5年氣候風險是對機構投資方式産生最大影響的因素，其次約19%受訪投資者認為是人工智能等顛覆性技術，而14%投資者則表示愈來愈複雜的ESG衡量方式造成的影響最大。另一方面，規模較小(資產規模少於250億美元)的投資者表示，監管力度加大及市場波動加劇是未來3至5年影響其投資的主要趨勢。

由於機構面對一系列全球挑戰，報告發現，受訪者認為風險較傳統的資產配置更為重要，不同規模的投資者均認為，分散風險來源較資產配置更有助實現卓越的投資表現。

此外，氣候變化被視為一大挑戰，而亞太區國家在考量氣候變化指標方面處於領先地位。56%新西蘭投資者及50%亞太區(澳洲、新西蘭和日本除外)投資者將有關數據納入分析範圍，高於42%的全球平均比例。在日本，這個比例與全球平均水平同為42%，澳洲則相對落後，只有24%投資者分析此類指標。

Pettit認為，機構投資者在未來5年面臨諸多挑戰，而這些挑戰環環相扣，令其影響力變得更大，挑戰互相關聯亦導致事態更為複雜和迫切。現實情況是，在充滿變數的監管環境下，氣候變化與快速轉變的社會環境息息相關，而社會環境會反過來推動投資者需求改變。同時，技術創新會進一步加強這些趨勢，令成本和時間壓力大增。簡單而言，投資生態系統的複雜性是前所未有的。