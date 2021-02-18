【高盛推介】追蹤「ATM」股牛熊證
2021年02月18日 13:11
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高盛(亞洲)有限責任公司：大市周四(18日)早段高開低走，A.T.M.股則個別發展。當中周三(17日)升約1.7%的騰訊控股，周四早段高見775.5港元，創歷史新高。周三升約1%的阿里巴巴，周四跌逾2%。周三升約2.8%的美團，周四早段高見460元，創歷史新高後倒跌。
觀察個股輪證資金流向，可見近日資金追捧騰訊牛證，當中周三錄得約750萬元資金流入。而熊證於周三亦獲資金轉向，錄得約660萬元資金流入。此外，阿里牛證於周三亦獲資金追捧，錄得約2,800萬元資金流入。美團方面，則見過去兩個交易日皆錄得資金流入牛證及熊證，分別合共約1,180萬及220萬元。
騰訊牛證61254，收回價750.18元，行使價747.38元，換股比率500，槓桿比率26.9倍，新上市貼牛。
騰訊牛證50811，收回價730.18元，行使價727.68元，換股比率500，槓桿比率16.4倍。
騰訊熊證59295，收回價800元，行使價802.5元，換股比率500，槓桿比21.7倍，活躍條款。
阿里牛證56617，收回價250.39元，行使價248.39元，換股比率100，槓桿比率16.9倍，高槓桿貼牛。
阿里牛證56491，收回價243.18元，行使價241.18元，換股比率500，槓桿比率11.3倍，低面值遠牛。
阿里熊證57746，收回價280元，行使價282元，換股比率500，槓桿比率13.2倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
美團牛證61287，收回價427.18元，行使價424.18元，換股比率500，槓桿比率17.8倍，新上市、低面值。
美團牛證60602，收回價410.18元，行使價407.18元，換股比率500，槓桿比率10.5倍，低面值遠牛。
美團熊證59201，收回價480元，行使價483元，換股比率500，槓桿比率11.8倍，活躍條款。
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