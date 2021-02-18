中國石油：原油產量穩中有增　2050年料達到近零碳排放

內地積極保障油氣供應，他提到，中石油有所謂「五油三氣」之說。「五」是5個盆地的油，比如說大慶油田多年保持了原油3,000萬噸的穩定產出，而渤海灣盆地則是中石油未來一個「穩產重要陣地」。鄂爾多斯盆地方面，中石油去年於其中的長慶油田實現油氣產量突破了6,000萬噸，「進入了全球特大型油氣田的行列」。另外，準噶爾盆地未來非常有潛力，而塔里木盆地去年油氣當量突破3,000萬噸；四川盆地天然氣產量突破了300億立方米，佔全國的天然氣產量的16%。

中石油在「十四五」的發展首先要把這幾個盆地的「五油三氣」穩定住，東部要穩定住，渤海灣盆地要穩定住。而上產的區域，潛力比較大的鄂爾多斯盆地，這方面要在6,000萬噸以上還要繼續穩產、高產，還有可能會進一步跨上新的台階。而塔里木盆地非常複雜，但是潛力非常大，所以未來若干年，不僅僅是「十四五」，一直會是中石油的一個主戰場。準噶爾盆地最近在「十三五」期間展現出良好的形勢，於常規、非常規，包括頁岩油、還有天然氣都已經有非常好的前景。四川盆地仍然是中石油天然氣的一個主戰場，期望在「十四五」期間，在原來300億立方米的基礎上實現500億立方米天然氣的產量。他又說，中石油未來在西部地區還有可能再發現新的大油田，其可能性取決於公司的工作，因此也在積極地開展勘探部署和技術進步。

戴厚良續稱，從目前看，今年的油價整體而言應該比去年「平穩一些」，不會再出現去年那麼急劇的震盪，不可能再出現負油價。然而，由於能源轉型，中國也講求「碳達峰」和「碳中和」，對化石能源的需求整體而言處於下降趨勢，油價可能還是在中低區間運行。中石油到了2050年左右，也會基本達到近零碳排放的目標。