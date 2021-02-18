皇冠度假集團盈轉虧　半年蝕7.2億元

澳洲富豪帕克(James Packer)旗下皇冠度假集團(Crown Resorts)公布，截至去年12月底止的半年由盈轉虧，由去年同期的盈利2.18億澳元(13.1億港元)，變成虧損1.2億澳元(約7.21億港元)。每股虧損0.1785澳元，不派中期息。

期內收益按年大跌62%至5.81億澳元，當中主要營業場地皇冠墨爾本收益大挫90.5%至9,710萬澳元。另一場地皇冠珀斯收益亦跌5.3至4.09億澳元。公司解釋，本次出現虧損，主要是受到新冠肺炎疫情嚴重打擊所致。

雖然公司出現顯著虧損，但執行主席Helen Coonan期內年薪加180澳元，令總年薪提升至250萬澳元。

公司亦同時公布，總法律顧問兼公司秘書Mary Manos辭任。這是該公司8日內第四名「跳船」的高級管理層。

事實上，皇冠近年不斷傳出負面消息。本月8日，皇冠被調查專員評為不適合持有悉尼賭牌，導致新賭場開業無期，24小時內立刻有被指是帕克「最忠實副官」的Guy Jalland和Michael Johnston辭去皇冠董事，兩人原為由母公司Consolidated Press Holdings(CPH)提名於皇冠內出任的董事。同日，非執行董事John Poynton與CPH終止顧問合約，而伴隨上述安排後，CPH再無代表於皇冠董事局之內。

本周一(15日)遭監管當局狠批的行政總裁Ken Barton於周一宣布辭職，並且由主席Helen Coonan出任執行主席，期間公司會選出新的行政總裁。