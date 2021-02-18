新世界發展疫市增聘近千人　月薪高達10萬元

新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛表示，面對世紀疫情前所未見的衝擊，相信失業潮會重臨香港，但為配合集團各方面的長遠發展而增聘千人，除了為失業或搵工困難的市民帶來希望，更盼望今次招聘會能夠起到帶頭作用，更多企業增聘人手，集合商界力量，為香港打支強心針，令經濟可以盡快復甦。

是次招聘近千個來自新世界發展及旗下逾10間公司的職位，包括新世界物業管理、K11集團及11 SKIES、新創建集團、港怡醫院、仁山優社、香港高爾夫及網球學院、協盛建築集團、協興建築、惠保(香港)及富通保險等，適合不同界別人士及大學畢業生報名申請，只要符合相關職位的基本要求，也會一併考慮。

招聘會涉及聘請皇都戲院保育大使、口罩「Masketing」及研發專員、環境、社會和企業管治(ESG)策略師、11 SKIES 旅遊發展策劃師、11 SKIES數碼媒體策略師、K11 卓越服務大使、兒童活動策劃員、運動課程策劃員及見習企業家。