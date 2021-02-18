證監會歐達禮：可持續報告標準不一　研第三方機構角色

身兼國際證監會組織(IOSCO)主席的香港證監會行政總裁歐達禮(Ashley Alder)出席活動時表示，國際證監會組織成員完全意識到，首要挑戰如何重新調整流經金融系統的信息的方向，使其更好地支持資本分配和投資決策，以支持向低碳經濟的有序過渡，目前正處於關鍵時刻，將為之後幾年確定方向。

他指出，不同的可持續性報告標準，以及許多這些框架的自願性質，導致可持續性和氣候變化披露不一致，有時甚至會引起誤解。對於證券監管機構而言，關注在準確披露影響業務的重大財務風險的基礎上，確保市場有效運行。

他續指，全球範圍內尚未達成明確的定義，也沒有標準的方法，故現在公開的可持續性信息是非常不一致的。同時會導致企業採用對其有利的標準或評級，令報告「看起來盡可能好(look as good as possible)」，使「綠色清洗(greenwashing)」變得更加容易，從而引發人們對整個氣候公開工作的可信度的質疑。

歐達禮說，在更基本的層面上，目前尚沒有足夠的動力來推動基本行為的改變，而解決這一問題的方法將至關重要。而在約三年前，IOSCO成立了一個可持續發展工作組，從正面解決這些問題。資產管理公司和公司披露是兩個重要的重點領域，目的是協調和改善氣候披露的可比性。另外亦有許多工作正在進行，認為是良好的開端，但是仍然需要在全球範圍內採取更多行動。

坊間存有不同的第三方數據及評分機構，惟大多都欠缺監管。他提到，這些機構在綠色金融扮演日益重要的角色，而IOSCO正研究箇中風險，包括有關流程、定義及方法的透明度，以及其如何處理與客戶的利益衝突。

在資產管理方面，IOSCO已為資產管理者以及投資產品創建一條途徑，以強制投資增加投資披露，並有意就不同情景引入更詳細、具前瞻性的披露指引，如氣候風險估值模型(climate value-at-risk)。其中，香港的資產管理人已強制進行氣候披露。